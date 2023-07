MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

UE vai investir R$ 244 bi no Caribe e na América Latina

Juro pode ter impacto, mas não como Haddad diz

Sem o ‘bônus’ da safra agrícola, prévia do PIB cai 2% em maio

Reflorestamento se transforma em um bom negócio para empresas brasileiras

Quase 15% da produção de energia elétrica no Brasil vem de fonte solar

Com agro mais fraco, prévia do PIB cai

Japão suspende as importações de aves de SC

PIB da China cresce 6,3% no segundo trimestre e fica abaixo das projeções

Contra as regras, Congresso tira ‘férias’ sem aprovar lei orçamentária

O GLOBO

Congresso deveria aprovar projeto que limita supersalários

Fertilizante chega ao Brasil a bordo de navio russo

Papéis de bancos fazem Bolsa brasileira fechar em alta de 0,43%

China cresce menos que o esperado no 2° tri

Após votar dividida, bancada evangélica quer ampliar isenção para igrejas

Reforma do IR: Haddad quer conversar antes com empresários

Lula adia novo PAC para cativar o Congresso

BC estuda ouvir empresários e universidades para coletar projeções

Prévia do PIB: economia tem queda de 2% em maio

Bancos dão desconto de até 96% em quitação de dívidas à vista

FOLHA DE S.PAULO

Imposto sobre renda será reformado com cautela, não vamos ter pressa

Reforma autoriza municípios e estados a definir alíquotas próprias

Uma guerra de R$ 15 bilhões

Desenrola pode limpara 2,5 mi de nome se todos os bancos aderirem, diz ministro

Indicador de atividade do BC é resultado de juro alto, afirma Haddad

Chineses diversificam pauta e ficam com 37% das exportações do agro brasileiro

Retomada perde força na China, mas Brasil deverá ser poupado

Vivo, TIM e Claro discutem fim do acesso ilimitado ao WhatsApp

Governo dá aval a projeto que pode limitar mulheres na PM

Ponte Rússia-Crimeia é atacada de novo; Putin deixa acordo de grãos

VALOR ECONÔMICO

Tributação sobre patrimônio cresce e contribui para arrecadação maior

A cobrança de impostos sobre a propriedade de veículos (IPVA), doações e heranças (ITCMD) já ultrapassa participação de 10% na receita

Desaceleração chinesa eleva preocupações

A economia do país cresceu apenas 0,8% no segundo trimestre em relação ao primeiro, colocando em risco a meta de 5% de Pequim

Setor de óleo e gás teme que falta de lei complementar ‘paralise’ Repetro

Regime especial deve se manter após aprovação da reforma tributária, mas investimentos e empregos dependem de a questão ser regulamentada

PL eleva mistura de etanol a 30% e impõe meta à aviação

Parado na Casa Civil, programa ‘Combustível do Futuro’ promete tornar produção álcool negativa em emissão de carbono

Supremo, maconha, prisões e pânico moral

A partir de 2 de agosto, está prevista a retomada de um arrastado julgamento sobre descriminalização da posse de drogas para uso próprio

Economistas cortam previsões para a China após PIB fraco

O crescimento lento em 2023 amplia a pressão sobre Pequim para reacender uma expansão que corre o risco de dissipar-se, em meio a baixo consumo e queda nas exportações

Yellen não vê risco de recessão nos EUA por desaceleração chinesa

Para secretária do Tesouro, ritmo de crescimento se reduziu, mas mercado de trabalho continua mostrando força

Descobertas do Censo trazem novos desafios para a sociedade

Revelação mais impactante é que a população aumentou menos do que se esperava

Taxação a patrimônio cresce, e Estados veem ‘alternativa’ às portas da reforma

Propriedade de veículos e doações e heranças ampliam participação na receita e ultrapassam 10% do total mesmo com o crescimento geral da arrecadação

BNDES aprova R$ 39,9 milhões para Alliage, de equipamentos médicos

O bnco diz que a operação está alinhada com a estratégia de fortalecer o complexo industrial de saúde e ampliar as exportações do país

Portugal e Brasil: a inovação e os desafios do agronegócio

Apenas em um trabalho coletivo, unindo a tradição e a inovação, se pode responder aos desafios da sobrevivência e prosperar

No PR, fertilizante une russos e ucranianos

Trabalhadores dos dois países atuam juntos no descarregamento de navios em portos paranaenses

Anúncio de saída da Rússia de acordo de exportação com Ucrânia gera ceticismo

Pacto que viabiliza embarques ucranianos pelo Mar Negro expirou ontem, e Moscou afirmou que ele não será renovado pois o Ocidente “não cumpriu sua parte”

Japão suspende importação de frango de SC

Medida foi anunciada após registro de foco de gripe aviária em aves de criação de subsistência na cidade catarinense de Maracajá

Atividade fraca derruba juros futuros

IBC-Br de maio fica abaixo do esperado e alimenta expectativa de corte de 0,5 ponto na Selic em agosto; PIB da China frustra agentes e dólar sobe ante o real

Inquérito sobre atuação de bancos em meios de pagamento é arquivado

Superintendência Geral do Cade apurava se havia ilegalidade na atuação do Santander e do Safra; interessados ou conselheiros ainda têm 15 dias para levar o caso ao Tribunal

Jornal Independente

GAZETA DO POVO