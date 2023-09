MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2023

União pode perder receita de R$ 1,2 bi da Copel

Companhia avisa que pagamento de outorga pode ser menor se Congresso aprovar mudança na cobrança de tarifa.

Tebet alerta sobre risco de ‘percentuais mínimos’

Imposição de regra na LDO deve ter impacto em políticas públicas essenciais no Brasil, segundo ministra. (Valor)

Metas da ONU sofrem retrocesso no Brasil

Objetivo é a criação de regras de proteção para trabalhadores de aplicativos, e a geração de empregos com direitos trabalhistas (Valor)

OAB pode ter recondução inédita do presidente da esquerda

Seria a primeira reeleição em 90 anos de funcionamento do colegiado.(Valor)

UE começa a implementar a sua taxa de carbono, que afetará o comércio global

Um estudo de agência da ONU indicou que o Brasil seria o oitavo país mais afetado pela aplicação da taxa de carbono europeia (Valor).

China e UE criam ‘mecanismo’ para aliviar tensão

Os dois líderes disseram que o mecanismo vai permitir mais "discussões e comunicações sobre práticas e políticas comerciais". (Valor)

A reforma administrativa e a régua do interesse público (Valor)

O Estado tem que ser do tamanho necessário que corresponda à vontade da sociedade para garantir equidade aos seus, como investir em saúde, educação e segurança, que são os pilares das obrigações do governo.

Grandes consumidores esperam retomada, que pode vir só em 2024

Construção civil, montadoras e bens de capital respondem por quase 85% da demanda de aço no Brasil. (Valor)

OAB foi surpreendida com "não" de Moraes para julgamento presencial do acusados políticos do 8/1, diz presidente. (Gazeta do Povo)

Menos da metade das latas de aço são recicladas

Falta desenvolver coleta seletiva e conscientização para o descarte adequado, diz associação.(Valor)

Sucata é utilizada em apenas 25% da produção no país

Material versátil, compacto e menos poluente poderia ser mais bem aproveitado se a cadeia fosse mais organizada, diz pesquisadora. (Valor)

Aras, colocado 'pelo próprio Bolsonaro', deixa "legado maldito" para a PGR e o combate a corrupção no Brasil (Gazeta do Povo 26.09.2023)

Governadores do Nordeste pedem maior participação dos estados no Orçamento. (Gazeta do Povo)

O ESTADO DE S.PAULO

Aena assume Congonhas com planos para novo terminal de passageiros

Confiança cai em 21 de 29 setores da indústria, diz CNI

‘Política fiscal trará momentos de estresse ao governo Lula’

União ainda avalia se fará uma consulta ao colegiado

Haddad fala em ‘erosão tributária’ como causa de aperto nas contas

Área técnica do TCU é contra rever pisos de Saúde e Educação neste ano

Ministério da Igualdade vai investigar conduta de assessoras em voo e estádio

Em 1 ano, PEC ampliou gasto com a dívida em R$ 130 bi, diz governo

Governo vai ao STF para rever cálculo de precatórios e pagar R$ 95 bi mais cedo

Perda de peso chega a superar 13% em alguns casos

Anvisa aprova remédio inovador contra diabete

A dependência do petróleo

Mau sinal na reforma tributária

Dívida vexatória

O GLOBO

Há 50 anos, enchente nos EUA pôs o Brasil no mapa da soja

Centro-Oeste brasileiro é um novo Texas, diz Economist

Supersafra de algodão lota portos a caminho de exportação recorde

Fazenda vai ao STF por R$ 95 bi em precatórios

Haddad quer acelerar tramitação do Desenrola

Com risco baixo, bancos antecipam até 12 anos de saque-aniversário

Com novos recordes, agronegócio se consolida como motor da economia

Lula diz que gênero e cor não vão nortear sua escolha para ‘debochar do Brasil’ no STF

Trava política detém expansão de êxito do Ceará na educação

Empresa da família de Lira atuou em obra da Codevasf paga com emenda do deputado

Tratamento precoce para Covid custa a decolar

Anvisa aprova tirzepatida, que faz perder até 26% do peso

FOLHA DE S.PAULO

Haddad diz que tempo do arcabouço é maior que o adequado

Governo Lula pede ao Supremo derrubada de teto para precatórios

Força Sindical alerta sobre cobrança de taxa assistencial retroativa

Internautas relatam instabilidade no serviço nesta segunda

No poder Barroso cita ‘sustos’ à democracia e acena à iniciativa privada

Brasil sofre para aprovar regras para inteligência artificial

Protesto de servidores do BC pode afetar Pix, diz sindicato

Emenda do Simples pode beneficiar grandes empresas na Tributária

BNDES libera R$ 10 bi para trem de SP a Campinas e investimento no metrô

União pode perder receita de R$ 1,2 bi da Copel

Obras avançadas e dependência de diesel justificam refinaria em PE, dizem analistas

Brasil quer incentivar uso de bioquerosene e diesel sintético

Justiça derruba exigência de uso de câmeras pela PM de SP

Congonhas terá de construir terminal para adequar pistas

Anvisa aprova novo remédio injetável para tratamento de diabetes tipo 2

Com previsão de novo ciclone no RS, Porto Alegre fecha comportas

Mudança no perfil dos brasileiros impulsiona direita e repudia a esquerda

VALOR ECONÔMICO

Corte de juro e confiança maior devem dar impulso ao varejo no fim de ano

Volumes de mercadorias encomendadas para as vendas no 4º trimestre têm sido maiores que os do ano passado, e a queda no fluxo de clientes já é menor

Comércio global reforça desaceleração

Volumes negociados caíram 3,2% em julho em comparação ao mesmo mês de 2022, a maior queda desde agosto de 2020

TCU refuta risco fiscal com volta de piso da saúde

Governo tem alegado que o retorno integral dos pisos o faria gastar mais R$ 20 bilhões neste ano e que não haveria espaço fiscal para acomodar essa despesa

Fabricantes querem que o carro elétrico faça muito mais que rodar

Nos Estados Unidos, equipes de pesquisa e desenvolvimento usam a criatividade para tornar o automóvel cada vez mais conectado e útil na vida das pessoas

Como um leve empurrão pode expandir uma indústria

Indução do Estado permitiu a criação de uma área de P&D que levou a um salto tecnológico e permitiu o desenvolvimento de produtos customizados para o mercado nacional

SP promete facilitar abertura de negócios

Governo lança programa para organizar o ambiente de negócios estadual na esteira da lei federal de liberdade econômica, de 2019

Confiança do consumidor mostra divisão de renda

Índice caiu entre as pessoas de renda mais alta e melhorou entre os que ganham menos

IDP desacelera para menor nível desde 2020

Depois de crescer até o fim de 2022 no governo Bolsonaro, indicador encerra agosto com queda de 57,4%

Após pressão, agro fica fora das novas regras

Setor não precisará, num primeiro momento, participar desse sistema para reduzir suas emissões

Comércio global cai em ritmo mais rápido desde pandemia

Demanda por exportações de bens enfraquece devido à inflação alta, ao aumento dos juros e os gastos com serviços.

Empresas ocidentais reduzem exposição ao risco chinês

Companhias estudam desinvestimentos parciais e adiamento de decisões de investimento.

Ministros não devem atuar em conselho de empresas

O perigo da interferência estatal em empresas privadas são os possíveis desvios de seus objetivos e vocações, como os realizados na Lava-Jato.

A destruição de valor elétrico

A tecnologia da Geração Distribuída reduziu os custos de entrada e agregou valor.

Ipea eleva projeção de crescimento do PIB Agro

A estimativa de crescimento do valor adicionado da produção agropecuária brasileira passou de 13,2% para 15,5%

Juros globais pressionam e dólar volta a se aproximar de R$ 4,97

Rendimento de Treasuries de dez anos atinge novas máximas desde 2007 e influencia dinâmica dos ativos no mundo; Ibovespa anota leve queda na sessão

Vendas externas recuam após guerra na Ucrânia

Russos praticaram dumping e desestruturaram mercados, afirma professor

Menos da metade das latas de aço são recicladas

Falta desenvolver coleta seletiva e conscientização para o descarte adequado, diz associação.

Atração de talentos depende de benefícios mais flexíveis

Setor emprega 126,8 mil trabalhadores, em 31 usinas.

GAZETA DO POVO

Salário mínimo mais alto não reduz desigualdade. Bandeira de Lula será a piora no rombo fiscal

Copel apresenta soluções para o setor elétrico junto às startups

Decisão do STF coloca em risco 24 mil hectares reivindicados por indígenas no oeste do Paraná

OAB foi surpreendida com "não" de Moraes para julgamento presencial do acusados políticos do 8/1, diz presidente.

Aras, colocado ‘pelo próprio Bolsonaro’, deixa “legado maldito” para a PGR e o combate a corrupção no Brasil

Moares vota pela condenação de mais 'presos políticos' do 8/1 com penas de 12 a 17 anos

Na Colômbia, Filho de Petro será julgado por enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro

Governo aciona STF e pede suspensão de regras atuais de pagamento de precatórios

A ministra flamenguista curtiu bastante o voo de jatinho da FAB que você paga

"Não há constrangimento", diz Múcio sobre depoimentos de militares na CPMI do 8 de janeiro

Governadores do Nordeste pedem maior participação dos estados no Orçamento

Trem de Aragua: A facção que transformou mega presídio da Venezuela em sede do crime

Pacheco defende que instituto da reeleição "não foi bom para o país"

Após decisão de Zanin, Heleno deve ir à CPMI do 8/1 e poderá ficar em silêncio.

Silvinei Vasques se recusa a assinar notificação de investigação da CGU.

O voto de Weber e as perspectivas do julgamento no STF para descriminalizar o crime do aborto

"Ops, ato falho!": Anielle Franco voa para ver o Mengão se dar mal…e o errado é você que questiona!

CPI do MST apresenta 7 projetos de lei contra invasões de propriedades.

A queda de juros e o governo gastador

Barroso diz que priorizará segurança jurídica a empresas; tema gera crítica ao STF

Fatores que moldam a tecnologia e a inovação

Candidato da direita terá apoio do Sul e Sudeste em 2026, diz Zema. Apoio aumenta também em outras regiões

Reportagem sugere conflito de interesses em decisões de R$ 6,6 bilhões entre grupo de Lemann e MEC

OAB cobrado pela sociedade, disfarça em reunião com Moares para defender direitos dos presos políticos do 8 de janeiro.

Nicarágua condena mais duas presas políticas por "conspiração" e "notícias falas"

Lula afirma que "mudou o critério" para escolha do próximo ministro do STF

Uma falsa certeza a menos: mRNA de vacina é encontrado no leite materno.

Parlamento do Canadá pede desculpas após homenagem a ex-nazista durante visita de Zelensky

Assédio e game em excesso são relatados por alunos a professores

Ao todo, 46% dos docentes de escolas públicas e privadas do Brasil deram auxílio a estudantes; vazamento de fotos mais do que dobrou em um ano e afeta 1 em cada 4.

No total, 46% dos docentes de escolas públicas e privadas já ajudaram estudantes, aponta pesquisa. Vazamento de fotos mais do que dobrou em um ano.

O uso de tecnologias digitais tem crescido nas escolas, mas o acesso mais fácil a esses recursos traz também consequências negativas para crianças e adolescentes. No último ano, 46% dos professores de escolas públicas e privadas do Brasil relataram que precisaram dar auxílio aos alunos para lidar com o uso excessivo de jogos e tecnologias digitais. Um terço dos educadores diz que os jovens pediram ajuda após terem sofrido assédio por meio virtual, fotos vazadas ou publicadas sem consentimento, ou ainda serem alvo de bullying.

Os dados fazem parte da nova pesquisa TIC Educação, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), divulgada nesta segunda-feira. O levantamento contou com quase 10,5 mil entrevistas com alunos, professores, gestores e coordenadores de escolas. Os dados foram coletados entre outubro de 2022 e maio deste ano, e em relação a 2021 mostrou alta em todos os indicadores.

BULLYING EM ALTA. Segundo o levantamento, o vazamento de fotos ou a publicação sem consentimento mais do que dobrou em um ano. Em 2021, 12% dos alunos relataram ter enfrentado esse problema, ante 26% no estudo mais recente. O bullying virtual, por sua vez, saltou de 22% para 34%.

Uma resposta necessária O bullying virtual, por sua vez, saltou de 22% para 34%, o que preocupa especialistas

“Esses dados traduzem uma agenda para a educação. Quando nós observamos esses dados, no fundo estamos falando do uso qualificado dessas tecnologias”, diz Daniela Costa, coordenadora da Pesquisa TIC Educação. “Esses recursos (tecnológicos) têm de estar no currículo não só como ferramenta ou apoio às disciplinas, mas também como um tema de debate. A sociedade tem feito cada vez mais uso dessas tecnologias, e debatido o impacto delas. As escolas também precisam fazer isso em sala de aula.”

O uso excessivo das redes e de jogos também apresentou forte crescimento. O levantamento mostra que 46% dos alunos enfrentam esse tipo de problema, ante 32% na edição anterior.

SEM ORIENTAÇÃO. O levantamento também indica que escolas enfrentam dificuldade na orientação da segurança virtual. Segundo a pesquisa TIC Educação, o apoio de professores a alunos que enfrentam situações sensíveis na internet cresceu no último ano, mas ainda assim fica clara a dificuldade encontrada quando se fala de um apoio mais institucional.

No último ano, 61% dos professores relataram ter apoiado alunos que acusaram problemas com as redes, ante 49% em 2021. Os colégios de ensino fundamental e médio, porém, ainda não conseguem ser eficientes na orientação sobre segurança e privacidade na internet. Na média, só um terço das escolas explica aos alunos como criar e usar senhas seguras, por exemplo (apesar de muitos utilizarem plataformas e outros mecanismos digitais) e menos da metade delas oferece orientação sobre informações que devem ou não ser fornecidas na hora de usar aplicativos, jogos ou redes sociais – constituindo até ameaça para as famílias.

FAKE NEWS. O cenário melhora um pouco no combate à informação falsa. Pelo levantamento, 64% das escolas ensinam alunos do ensino médio sobre como verificar se uma informação ou notícia da internet é verdadeira, enquanto 65% pedem para eles compararem a mesma informação em sites diferentes. Esses índices, contudo, ainda são menores no ensino fundamental.

O Estado de S. Paulo 26 Setembro 2023

Por: MARCIO DOLZAN