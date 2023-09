Eleição para o Conselho Tutelar ocorre no próximo domingo (1)

O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) convoca você, cidadão cambeense, para a eleição que irá escolher os membros do Conselho Tutelar pelos próximos quatro anos. A votação será neste domingo (1), das 8h às 17h, nas sessões espalhadas por todo o município. Exerça seu direito e ajude a escolher os representantes que vão ajudar a garantir os direitos das crianças e adolescentes em Cambé.

Participam da eleição nove candidatos habilitados para o processo de escolha, que são maiores de 21 anos e moram há pelo menos dois anos ininterruptos em Cambé. Eles também já passaram por etapas de comprovação de experiência técnica na área, prova escrita de conhecimentos gerais e específicos, noções de informática e prova de títulos.

Os cinco conselheiros eleitos irão trabalhar para atender o expediente do Conselho Tutelar das 8h30 às 17h e em escala de plantões 24h. Suplentes também serão escolhidos através da eleição. Todo o processo eleitoral está sob a supervisão da Comissão Organizadora e Julgadora do Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar, instituída na Resolução 03/2023 do CMDCA e do Ministério Público.

Os candidatos são: Carla Dias Parnaíba Marcolino, Dilson Pereira de Oliveira, Josiane Cristina Botti, Kemely Cristina Nunes da Silva Marques, Livia Diniz Lopes Sola, Márcia de Freitas Souza Elias, Maria Donizete de Lima, Shirley Mitsue Machado de Oliveira Brizola e Simoni Cristina Brito Gomede.

O processo eleitoral irá acontecer em seis locais de votação da 78ª Zona Eleitoral. São eles: Centro de Eventos, Escola Municipal Professora Consolación Montes Hernandez, Escola Municipal Alvorada, Escola Municipal Professora Lourdes Gobi Rodrigues, Escola Municipal Padre Shymphoriano Kopf e Escola Municipal Santos Dumont. Confira a disposição completa das seções abaixo.

Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é um órgão criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com o objetivo de ajudar a família, a sociedade e o Estado a zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, e proteger contra toda forma de negligência, exploração e violência. Suas atribuições estão previstas nos artigos 95 e 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece que o conselheiro tutelar deve atender crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos, como também orientar os pais ou responsáveis dessas crianças e adolescentes. O conselheiro tutelar é um mobilizador do Sistema de Garantia de Direitos, responsável por requisitar os serviços públicos que a criança e o adolescente necessitam.

Locais de votação e seções:

Centro de Eventos (ao lado da Igreja Matriz Santo Antônio) – votarão os eleitores das seguintes seções:

Colégio Estadual Olavo Bilac – Seções: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0016 e 0104.

Colégio Estadual Professora Helena Kolody – Seções: 0030, 0031, 0032, 0033, 0038, 0039, 0370, 0373, 0372 e 0375.

Colégio Estadual São José – Seções: 0050, 0051, 0052, 0053, 0132, 0137 e 0143.

Escola Municipal Professor Jacídio Correia – Seções: 0106, 0107, 0110, 0113 e 0277.

Escola Municipal Professora Consolación Montes Hernandez (situada na Rua Bortolo Loni, 35, Jardim Vitória) – votarão os eleitores das seguintes seções:

Escola Municipal Professora Consolación Montes Hernandez – Seções: 0014, 0015, 0103 e 0105.

Colégio Estadual Érico Veríssimo – Seções: 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029 e 0037.

Escola Municipal Professora Izaura Ferreira Neves – Seções: 0034, 0035, 0036, 0118, 0130, 0134, 0144 e 0147.

Escola Municipal Alvorada (situada na Rua Brasília, 183, Jardim Alvorada) – votarão os eleitores das seguintes seções:

Escola Municipal Alvorada – Seções: 0047, 0048, 0049, 0062, 0129 e 0142.

Colégio Estadual Attilio Codato – Seções: 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0131, 0135, 0136, 0139, 0140 e 0145.

Escola Municipal Professora Lourdes Gobi Rodrigues (situada na Rua Francisco Lopes Hernandes, 432, Parque Residencial Ana Rosa I) – votarão os eleitores das seguintes seções:

Escola Municipal Professora Lourdes Gobi Rodrigues – Seções: 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154 e 0155.

Colégio Estadual Antônio Raminelli – Seções: 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230 e 0279.

Escola Estadual Dr. Leopoldino Loureiro Ferreira – Seções: 0196, 0197, 0198, 0199 e 0200

Escola Municipal Padre José de Anchieta – Seções: 0156, 0157, 0158, 0159, 0160 e 0161.

Escola Municipal Olavo Soares de Barros – Seções: 0060, 0061, 0128, 0138, 0231, 0232, 0233 e 0234.

Escola Municipal Padre Shymphoriano Kopf (situada na Rua Rio Iguaçu, 455, Jardim Santo Amaro) – votarão os eleitores das seguintes seções:

Escola Municipal Padre Shymphoriano Kopf – Seções: 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261 e 0262.

Colégio Estadual Maestro Andrea Nuzzi – Seções: 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247,0248, 0249, 0250 e 0278.

Escola Municipal Cecilia Meireles – CAIC – Seções: 0272, 0273, 0274 e 0275.

Escola Municipal Pedro Tkotz – Seções: 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270 e 0271.

Escola Municipal Roberto Conceição – Seções: 0166, 0167, 0168, 0169 e 0170.

Escola Municipal Professora Maria Rosa Trevisan Galhasce – Seções: 0162, 0163, 0164 e 0165.

Escola Municipal Santos Dumont (situada na Rua Antônio Rodrigues Arzão, 785, Jardim Riviera) – votarão os eleitores das seguintes seções:

Escola Municipal Santos Dumont – Seções: 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180 e 0181.

Colégio Estadual 11 de outubro – Seções: 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187 e 0188.

Colégio Estadual Dom Geraldo Fernandes – Seções: 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194 e 0195.

Escola Municipal Irmã Hilda Soares – Seções: 0208, 0211, 0212, 0215 e 0280.

Colégio Estadual Manuel Bandeira – RIAN – seções: 0201, 0202, 0203 0204, 0205, 0206 e 0207.