MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2023

Casal de turistas morre em chalé em Monte Verde (MG)

Corpos não tinham sinais de violência; em comunicado, família levantou hipótese de intoxicação com fumaça da lareira. (Estado)

Motim do Wagner gera dúvidas sobre futuro de Putin e Prigozhin e expõe fissuras na máquina de guerra russa. (Gazeta do Povo) -Líder mercenário nega plano de golpe; Putin exalta ‘união’ Em primeiro pronunciamento após rebelião frustrada, presidente russo diz que suas forças teriam derrotado os rebeldes, se eles tivessem seguido com marcha para Moscou (Estado)

(NOTA) A ideia desta aparente lógica, segue o projeto China/Rússia, para atacar o poder do Ocidente. “San Tzu – A Arte da Guerra”, “Faça o inimigo pensar que esteja fraco e fácil de ser vencido”. Nesta estratégia o inimigo deve reforçar o apoio ao ataque, porque aparentemente está fácil para derrotar, pois está fragilizado, então, ele usa tudo o que pode, esgota seu arsenal, e isto faz o Congresso interromper o orçamento pela oposição, até para reforçar o poderio de guerra dos EUA, assim, quando for atacado, não terá tempo suficiente para fabricar suas armas. Será que a diplomacia EUA é manca, ou finge crer na fragilidade russa? Todos sabem que se a Rússia quisesse já teria devastado toda a Ucrânia e nem precisaria de armas nucleares. Nas estratégias entre Rússia/China, já está exposto, para quem reconhece estes movimentos e provavelmente tenha lido o livro de San Tzu. O livro sempre lembra, jamais subestime os seus inimigos, em tempo algum.

Cerco a Bolsonaro no TSE põe quase 70 pessoas sob risco de inelegibilidade

Ex-presidente não é o único alvo dos 16 processos na Corte Eleitoral com potencial para cassar seus direitos políticos.

NOTA: Decisão do sistema ideológico jurídico – Sob ordem do Lula: “Missão dada é missão cumprida”. No seu próprio tempo, uma estrela decadente segue seu caminho, a rota de colisão do buraco negro, a morte, o consumirá e com ele, todos desta órbita em torno dele. Não deixará líderes que impacta o seu sistema, todos são mancos e não são populistas. No entanto, não subestimamos um sistema jurídico viciado de ideologias partidárias, que saem fora total dos direitos constitucionais, cuja as decisões, “ditatoriais”, podem orbitar nos sistemas eleitorais e permanecer viciados e levar anos para serem evaporados ou extirpados do sistema.

A contaminação política dos debates sobre juros

Ninguém gosta de juro alto. Encarece os empréstimos, torna mais distante a compra do carro e da casa própria. Na outra ponta, é difícil enxergar os benefícios da política monetária restritiva. Quando a inflação recua e o real se valoriza, poucos compreendem que o juro mais alto por um período colaborou para o resultado. O ambiente politicamente contaminado também leva o BC a ser mais conservador no afã de se mostrar independente. O mercado de trabalho segue aquecido e os preços dos serviços, em alta, mas caiu a inflação dos alimentos e o real se valorizou, barateando os produtos atrelados ao dólar. Foi a independência do BC que garantiu uma transição com menos solavanco – pelo menos no câmbio, que não disparou. Não se trata, portanto, de uma instituição política, mas de um órgão técnico, que assim deveria se portar e ser respeitado. Melhor faria o governo e o setor privado se esquecessem o BC e focassem seus esforços em salvar a reforma tributária. (Estado)

NOTA: Incrível o desconhecimento da política esquerdista, exemplo Argentina, sobre economia, eles não associam as vantagens do controle inflacionário que os juros proporciona, no ciclo econômico não pode haver fundo perdido, tem que haver controle. Se existe o benefício que o PT e seus aliados atribuem a condição econômica se deva a isso. Fora do controle dos juros do BC, os seus argumentos falham e evaporam; Ou seja, não são as políticas do governo que está mantendo o mercado de maneira positiva, mas sim os juros, se fosse no argumento do “taxade” Haddad, já estaríamos no caos, já neste primeiro semestre.

O ESTADO DE S.PAULO

Melhora de cenário deve levar empresas a captar até R$ 40 bilhões

Mercado volta a cortar estimativa para a inflação

Relator chama de ‘políticas’ mudanças feitas no Senado

‘Não adianta só resolver o curto prazo’, afirma Haddad

Entrevista Felipe Salto: ‘Reforma segue para se tornar um monstrengo’

Desoneração da folha vira novo impasse em reforma tributária

Em busca de ajuda, Fernández visita Brasil pela 4ª vez no ano

A escalada da inadimplência

O GLOBO

Remuneração mínima e INSS, o que muda ao regulamentar apps?

STF anula condenação trabalhista contra petroleira

Iguá Saneamento emite R$ 3,8 bi em debêntures

Petrobras obtém US$ 1,25 bi no mercado externo

STF valida cálculo atual de pensão por morte no INSS

Haddad diz que transição longa facilita reforma

‘Sistema gera contencioso, ineficiência e desigualdade’

Governo prepara mudança no sistema de meta de inflação

Não tem cabimento ressuscitar benefício para juízes extinto em 2006

FOLHA DE S.PAULO

Insatisfação com os juros cresce entre as micro e pequenas indústrias

BNDES diz que crédito maior precede alta de investimentos

Tarcísio ataca criação de conselho federativo na reforma tributária

Relator do arcabouço na Câmara critica versão do Senado

Dólar recua para R$ 4,76, nova mínima para o ano

Analistas ouvidos pelo BC mantêm previsão de corte do juro para agosto

Lula volta a defender moeda comum e crédito para Argentina

Governo pretende multar empresa que descumprir meta de emissões

Empresa emite US$ 1,25 bi em títulos de dez anos

STF anula caso trabalhista bilionário contra a Petrobras

Automóveis com desconto esgotam em concessionárias

Senado quer liberar bancos para executar dívidas sem ir à Justiça

Supremo valida cálculo que reduz a pensão por morte

Indenização trabalhista por dano moral pode ultrapassar teto da CLT, decide STF

Governo doa medicamentos a Cuba, que enfrenta escassez

Câmara de SP aprova revisão do Plano Diretor com folga

Relatório sugere aumentar imposto de álcool

VALOR ECONÔMICO

Estatais miram privatização em bolsa

Entre as principais ofertas esperadas para este ano estão a da paranaense Copel, que planeja colocar operação de até R$ 5 bilhões

Caminho livre

Chegada do sistema de cobrança “free flow” nas rodovias tem se mostrado uma janela de oportunidade às empresas de pagamento automático que fornecem “tags” (adesivos) para veículos

Petrobras vence ação de R$ 52 bi no Supremo

Maioria dos ministros votou por reverter a condenação que havia sido imposta à companhia pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), em 2018

Balança puxa superávit de US$ 649 milhões em maio

Para BC, Melhora no desempenho em relação ao ano passado pode ser inteiramente atribuída às transações comerciais

Gargalo em segurança cibernética é desafio

Programa de treinamento lançado pelo governo pretende habilitar mais de 35 mil pessoas até 2025 para atuar na proteção de dados e sistemas

Lula insiste em usar BNDES para financiar exportações à Argentina

Subsídio a gasoduto é parte de ‘plano’ com 100 ações em favor da integração entre os países

O presidente, o banco e a obsessão por Vaca Muerta

PEC que deve ir à discussão na CCJ busca botar trava em operações de crédito de bancos públicos no exterior

“Rússia atinge seu objetivo com a guerra, deixar o inimigo parecer que está fraco – Conselho sempre; Não subestime o seu inimigo. Será que a diplomacia manca dos EUA, ainda não percebeu? “

Rússia ‘frágil’ não interessa ao Brasil, diz Amorim

Assessor especial da Presidência da República afirma esperar que cenário do país volte ao normal

“VACA MUERTA” Pré-candidatos argentinos pró-mercado animam investidores

Analistas ressaltam, no entanto, que nenhum dos candidatos tem neste momento a força política necessária para implementar as reformas econômicas necessárias

Empresa deve elevar em 16% a moagem de cana

Com aumento no processamento, produção de etanol deve avançar para 1,9 bilhão de litros

OUTRO BRASIL

Cooperativas da Unium se filiam à Aurora

Além disso, a Aurora comprou o frigorífico da Unium, responsável pelos produtos da Alegra Foods

Ibovespa se alinha à cena externa e realiza lucro à espera da ata do Copom

Dólar cai a R$ 4,76 e renova mínima desde maio de 2022, enquanto juros longos se ajustam em baixa à nova rodada de alívio nas expectativas de inflação

O AGRO carrega o Brasil nas costas

‘Podemos ver uma inflação surpreendentemente baixa’, diz Citi

Para David Lubin, do Citi, Brasil teve sorte com um desempenho fantástico da agropecuária no primeiro trimestre

FMI alerta BCs sobre luta contra a inflação

Gopinath diz que índices podem ficar pressionados e acima da meta por mais tempo

Regulação e autorregulação dos fundos ESG

Crescimento dessa indústria no Brasil e no mundo trouxe necessidade de estabelecer critérios padronizados e mais rigorosos para classificar ativos

Juiz pode fixar dano moral maior que o previsto na CLT

Critérios de quantificação da reparação da CLT devem servir apenas de orientação para os julgadores

Jornal independente

GAZETA DO POVO