Manchete dos Jornais desta Terça-feira, 28 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: São Paulo e Goiás se antecipam e cortam ICMS sobre a gasolina

Por trás da alta dos combustíveis e do lucro da Petrobras

Mais combustível, menos concorrência

Chefe do BC vê fim do ‘pior momento da inflação’

‘Com inflação de 2 dígitos, não dá para parar o juro’

Para entidades do Fisco, projeto na Câmara limita fiscalização tributária

Conselho aprova Andrade para presidência

Cadastro previsto para bolsa tem até motorista de furgão

Com decreto, Bolsonaro tenta se proteger dos riscos da lei eleitoral

R$ 54 bi do BNDES e de estatais podem cobrir rombo aberto por pacote

Brasil ganhará novo de plano de saúde passaporte com ilustrações ‘temáticas’

O Globo

Manchete: Petrobras tem novo presidente, e governo eleva pressão sobre preço

Aumenta a preocupação com bullying e combate é insuficiente, diz pesquisa

Fiocruz defende manutenção das aulas presenciais

Queda das criptomoedas soa alarme para necessidade de regular mercado

Decisão de SP e Goiás reduzirem ICMS causa racha entre estados

Volks dará novas férias coletivas na fábrica do ABC

Bolsonaro comemora ‘nova dinâmica’ nos combustíveis

Putin garante fertilizantes a Bolsonaro

Folha de S. Paulo

Manchete: Petrobras deve alegar impacto social para evitar mais reajustes

Governo federal bloqueia R$ 2,5 bi de recursos para a ciência

Aneel mantém bandeira verde para conta de luz em julho

Eletrobras resiste à queda da Bolsa após privatização

BC dos BCs critica países que reduzem tributo para subsidiar combustíveis

Relatório afrouxa controle sobre criptoativos

1 em cada 4 brasileiros diz que falta comida em casa

Valor de pacote chega a R$ 34,8 bi

Relator avalia incluir auxílio a caminhoneiros de transportadoras na PEC dos Combustíveis

Inflação da gasolina faz IBGE buscar mais dinheiro para Censo

Goiás também anuncia diminuição na alíquota

SP reduz ICMS de gasolina para 18% e espera queda de R$ 0,48 nas bombas

Conselho confirma Paes de Andrade no comando; petroleiros recorrem à CVM

Valor Econômico

Custo dispara, mas mercado de crédito privado segue aquecido

Por terem risco baixo e endividamento reduzido, grandes companhias têm conseguido tirar vantagem desse cenário, ; já empresas mais expostas ao ciclo econômico enfrentam mais dificuldades

Petrobras fica entre política e governança

A visão é que a gestão do novo presidente da estatal tentará segurar os reajustes dos combustíveis até as eleições, embora a tarefa não seja exclusiva do CEO

Vivix investirá R$ 1,3 bi em nova fábrica

Com o investimento, a fabricante de vidros planos projeta aumentar sua participação de mercado dos atuais 13 % para 30%, ampliando a distribuição fora da Região Nordeste

Argentina limita o acesso a dólares

A medida ocorre uma semana depois da vice-presidente, Cristina Kirchner, ter denunciado um “festival de importações” e em meio a crescentes temores de default da dívida interna argentina

CNI pede avanços no ensino técnico

Em documento com propostas para a eleição deste ano, entidade defende a valorização da formação profissional e pede melhorias na educação

Corte de ICMS por SP foi quebra de acordo, reclamam Estados

Para secretários de Fazenda, decisão pode enfraquecer mobilização por ação conjunta

G7 diz que apoia Ucrânia ‘enquanto for preciso’ e reforça sanções à Rússia

Os líderes das sete maiores economias ricas se comprometeram a aumentar a pressão sobre as finanças da Rússia com novas sanções que incluem uma proposta para limitar o preço do petróleo russo

EUA deverão ser o vencedor da guerra da energia

Os EUA já tomaram da Rússia a posição de maior exportador global de energia. Rússia perderá o mercado de gás europeu e sairá menor dessa crise. E a China continuará dependendo da energia importada

Questões sobre a tributação de competições online

Receitas no mercado global devem chegar a US$ 1,4 bilhão

Refinarias suíças vetam importação de ouro da Amazônia

Compromisso é não lidar com metal de territórios indígenas da Amazônia ou de origem ilegal

Pesquisa mostra preocupação da população com o mar

Metade dos brasileiros acredita que os oceanos impactam sua vida diretamente e 72% dizem que a poluição, o lixo e os esgotos afetam os ambientes marinho

Para a Volvo, abastecer na tomada será um hábito

Sueca vê carro híbrido como um ‘bilhete de entrada’ para eletrificação

Bevap colhe frutos da aposta na irrigação

Usina mineira, que está sob nova direção, adota o sistema em 100% de seus 30 mil hectares de cana

Cargill lança duas novas iniciativas sustentáveis

Projetos são nas áreas de restauração e regularização ambiental

Valorização das commodities puxa nova alta das exportações do agro

Com aumento de 14% da receita, em maio, setor respondeu por mais de 50% da pauta brasileira de vendas ao exterior

Aos 135 anos, IAC lança cultivar inédita no mundo

Instituto fez melhoramento genético da erva-cidreira que acentua as qualidades aromáticas e químicas da planta

Alta da Selic faz custo da dívida local subir 62%

Setores cíclicos sentem mais o impacto da inflação e dos juros altos

NY fecha em queda após dados fortes e temor de Fed rigoroso

Leitura é que indicadores afastam risco de recessão, mas alimentam margem para aperto monetário mais duro

Goldman alerta para risco de inadimplência de emergentes

O risco também se mostra na queda no volume de vendas de novos títulos de emergentes de alto rendimento

Rússia dá 1º calote de sua dívida externa em um século

O default complica os pagamentos e captações do setor privado russo

Mercado ainda não precificou uma recessão, diz Citi

Estrategista-chefe global de ações, Robert Buckland, vê 50% de chance de retração em 12 a 18 meses