MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2023

123milhas fala em ‘novo contexto’ e corta funcionários

Crédito imobiliário é recorde e ultrapassa os R$ 2 trilhões

Uma só pessoa sacou R$ 2,8 milhões ‘esquecidos’ no banco

Senador diz buscar ‘consensos’ com governadores

Pacheco diz que País não pode ter ‘maior IVA do mundo’ e defende teto para imposto

Ipea aponta que 18 Estados e o DF ganharão com reforma tributária

Fazenda avalia mudar imposto sobre ganho de acionista de empresa

Governo busca R$ 45 bi extras com nova taxação de mais ricos

Manobras: Presidente da CPMI cria regra que restringe atuação da imprensa

Saco vazio: Ministro argentino busca ajuda no Brasil após ampliar benefícios sociais

Ensino médio: MEC admite mais horas para técnico

Conveniado faz 60% das cirurgias públicas

Câmara de Porto Alegre revoga ‘Dia do Patriota’ e vira ato nacional

Qualidade em saúde pública: SP cria Tabela SUS própria, que paga 5 vezes mais

STF supera análise de ações e vai julgar os 232 réus presos políticos dos atos golpetistas

Militares ‘covardes’ enviam a Lula pedido de aumento de 9% nos soldos

Nova compra bilionária do Exército opõe chineses a aliados americanos

Argentina e Brasil podem usar banco para garantir US$ 600 milhões em exportação

Investimento da China no país cai 78% e tem menor nível em 13 anos

Em crise, 123 milhas faz demissões e suspende Hotmilhas

Diesel deve subir mais R$ 0,10 com volta de tributos federais

Jatinho da Embraer é o mais usado nos EUA pela 1ª vez

Dados errados de equipamentos podem ter levado a apagão, diz ONS

Juro da modalidade sobe em julho para 445,7% ao ano, diz BC

Tebet e técnicos alertam Haddad sobre dificuldade de déficit zero

Disputa por mercado marca discussão sobre rotativo

Lula assina MP para cobrar imposto sobre fundos de super-ricos

Ortega avança sobre universidades e sufoca pensamento livre na Nicarágua

Brasil prorroga isenção de visto para cidadãos de EUA, Canadá e Austrália

Brasil teve custos de R$ 1,3 bi relacionados a tratamentos de câncer de pulmão em 2019

Com Tributária, 82% das cidades terão mais receita

Investimento chinês no país cai 78%, mas tem recorde de projetos

Juro médio no rotativo do cartão sobe a 445,69% em julho

Desoneração: ‘jabuti’ deve ser votado separadamente

Governo taxa fundos e corre para viabilizar meta do arcabouço

Zema homenageia ex-presidente em novo aceno ao bolsonarismo

Planalto manda ministros reaverem dinheiro enviado a seus estados

Lei do Dia do Patriota em Porto Alegre é cancelada após críticas mas a ideia pegou

Lira visita ministros da Corte após decisão que muda cadeiras da Câmara

Não faz sentido estender desoneração da folha salarial para municípios

É necessário reequilibrar a Câmara

CPT: agrotóxico causou mais doenças em 2022

Queimados e baleados

PL do Carf traz mudanças no seguro garantia

Texto veda à União a liquidação antecipada de garantias em disputas tributárias na Justiça e determina ressarcimento de gastos aos contribuintes

Dólar, paixão e refúgio dos argentinos

Moeda americana é o “porto seguro” da população que vive no país com inflação anualizada em torno de 140%

Estado ausente e falta de infraestrutura são desafio para jovens na Amazônia

Glocal Experience Amazônia mostrou realidade da região e os impactos das crises socioambientais na população local

Investimento chinês desaba em 2022

Entrada de recursos teve queda de 78%, mas número de projetos confirmados cresceu 14% e bateu recorde, mostra estudo

Brasil fura o bolso pra Argentina em acordo para garantir exportação

Ideia do governo é que mecanismo de US$ 600 milhões tenha apoio da CAF e seja usado especialmente pelos setores automotivo e de alimentos

Governo prevê R$ 20 bi com MPs de fundos, mas alíquota é desafio

Lideranças do Congresso já indicaram que desejam percentual menor ao apresentado pelo Planalto, que prevê ao menos 10%

Relatores defendem trava da carga tributária e reforma administrativa

Eduardo Braga e Aguinaldo Ribeiro participaram de debate no evento do Valor 1000

Governador diz que fez ‘análise técnica’ de homenagem

Tarcísio afirmou que a proposta foi aprovada pela Assembleia e que não vai “censurar” o parlamento

Mauro Cid esta passando por provas de resistência que nem no exército viveu, ele prestou novo depoimento à PF por dez horas. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro é investigado em oito inquéritos ridículo se descrito. A exposição dos ‘amigos’ de Bolsonaro a pressão do judiciário em inquérito do poder imposto, fica bem claro, o grande dilema nacional, a de que amigos de fato são leais, e a de que, criminosos não tem amigos, tem cúmplices, a exemplo dos crimes julgados em três instâncias por juízes técnicos e não ideológicos, dos quais foram expostos em delação premiada da Lava-Jato.

Putin e Trump cobram a lealdade típica da política de Estados mafiosos, como o de Lula para o STF. Ex-presidente o líder russo, Vladimir Putin, enfatizam a necessidade da lealdade e encorajam rivalidades entre as facções de seu estado-maior, típicos de ditadura imposta.

Pacote de bondades não é páreo para a inflação na Argentina. Será que argentinos tem alguma coisa a perder? Ministro e candidato argentino tem como plano não perder votos das primárias e ir a um segundo turno com direitista Milei

Estados reclamam de caixa vazio e União (a casa da mãe Joana que tira do seu bolso em taxas e impostos para garantir as improbidades administrativas dos políticos inadimplentes) a União eleva limite de crédito.Tesouro raramente conseguiu recuperar recursos com a execução de contrapartidas de Estados e municípios que deixaram de pagar empréstimos garantidos pela União

Gerenciando a rejeição à IA

Como as guildas medievais, os grupos profissionais de hoje provavelmente apelarão a políticos solidários e farão lobby por regulamentações para controlar a tecnologia. Em países que são governados por ditadores, é muito temerário permitir que haja regulamentações, que provavelmente irá interferir na livre expressão numa democracia saudável e não ruinosa de domínio ideológico doentio

Geração distribuída já representa 11% de toda energia gerada no país

Expansão da geração própria aumenta o desafio de gerir a intermitência dos parques de energia eólica e solar. Com a privatização da Eletrobras, há entrada maior de oferta em energia, que irá beneficiar o consumidor, tanto nas indústrias como as domésticas.

Projeto estuda geração solar com baterias no Pará

Pesquisadores e alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA) propõe a criação de um modelo de fornecimento de energia a localidades isoladas da Amazônia

Setor de pneus estima fechar 2023 com queda de 2,4% nas vendas

Redução é de 5,5% no acumulado até julho; segmento de cargas tem pior desempenho

123milhas demite em massa, dizem funcionários

Há mais de 700 processos contra a empresa; os sócios depõem nesta terça na CPI da Pirâmides, mais um pizza para o Congresso temperar

John Deere quer ser mais que uma montadora

Entre as principais áreas em foco estão big data, machine learning, inteligência artificial e a eletrificação das máquinas

Efeito do El Niño sobre o café entra no radar do mercado

Cotações ensaiaram alta na última semana com preocupações relacionadas ao fenômeno climático

Parcelado no cartão atinge taxa recorde de inadimplência

Apontada como uma possibilidade para ajudar a solucionar questão de juros altos no rotativo, modalidade também tem custo elevado

Zona do euro sente mais o aperto financeiro

Perda de ritmo dos empréstimos ao setor privado e queda dos depósitos leva à primeira redução desde 2010

‘Renda fixa e variável atrativas nos EUA podem enxugar liquidez global’

Absolute tem posição defensiva em bolsa local e enxerga espaço para mais ganhos em papéis selecionados, mas preferência é por ações americanas

Áreas da XP se unem em carteira de créditos isentos

Gestora e unidade responsável por alocação lançam serviço com foco em pessoas físicas

Brasil tem bom estoque de fertilizante apesar de guerra, dizem analistas

País elevou importações quando conflito estourou e tem adubo para este e para o próximo ano, afirmam

