MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2023

Cidades de SC e PR registram chuvas recordes em outubro

Previsão é que temporais continuem; vazão das Cataratas do Iguaçu aumenta. A quase dois dias do fim do outubro, cidades de Santa Catarina e do Paraná já registram os maiores volumes de chuva para o mês desde o início das medições. (Folha)

‘Seria ruim deixar a reforma para 2024’

Padilha diz que projeto pode ter trechos vetados

País cria 211,7 mil novas vagas com carteira assinada em setembro

‘Fundo verde’ do BNDES pode avançar na Câmara

Meta de 2024 será tema de reunião com parlamentares

Relator diz que vai discutir inclusão do agro em projeto

Haddad diz que ‘erosão tributária’ é obstáculo para déficit fiscal zero

Haddad anuncia dois novos nomes para a diretoria do BC

Mercado vê nova redução de 0,5 ponto na taxa Selic

Ações contra União representam risco de R$ 4 tri, calcula Tesouro

Haddad evita confirmar déficit zero e indica que pode antecipar medidas

Enem: candidato alocado a mais de 30 km de casa poderá pedir reaplicação

Ação da PF prendeu 17 por esquema em Cumbica

PF vê nova prisão indevida após troca de etiqueta de mala

Contrato para internet da Starlink, de Elon Musk, é investigado no Amazonas

Juíza condena vereador de SP por antissemitismo

Falta de verba ameaça segurança do País, diz comandante da Marinha

PF contradiz hacker sobre Pix de assessor de Zambelli

Raquel Landim: A visão distorcida de Lula sobre o papel do Estado

PGR se opõe a decisão de Toffoli que atende Moraes em caso de aeroporto

A tribulação de Haddad

Especialistas temem ainda mais exceções na Tributária

Brasil cria 211 mil vagas de emprego formal em setembro

Economistas aumentam previsão dos juros futuros de 2024 e 2025

Juro futuro sobe e derruba Bolsa com receio por cenário fiscal

Petrobras convoca assembleia para votar mudança em indicações

Ministro colombiano diz que seu país não explorará petróleo na Amazônia

Argentina vive crise da gasolina com filas e postos fechados

Importante é o crescimento, o fiscal se ajusta, afirma Ana Botín, presidente do Santander

Pacheco defende ministro e fala em seguir meta estabelecida

Haddad não garante déficit zero; Bolsa cai e juros sobem

Lula ignora diversidade em indicações, e órgão terá só uma diretora em 2024

Padilha reforça que projeto de desoneração da folha pode ser vetado

Economistas elogiam escolha ‘técnica’ dos novos diretores

Governo anuncia professor e servidor para diretorias do BC

Arminio: risco é BC reduzir ritmo de corte de juro

Brasil doa alimentos produzidos pelo MST para a Faixa de Gaza

Pedir cessar-fogo é demandar que país se renda ao terrorismo, diz Netanyahu

Israel faz maior bombardeio e atinge 600 alvos em Gaza; tanques avançam

Anvisa aprova droga que previne vírus da bronquiolite em bebês

Congresso ignora municípios mais pobres ao destinar emendas da Saúde

Ministro indica que não diminuirá gastos para chegar ao déficit zero

Petrobras marca votação do estatuto para 30 de setembro

País pode entrar em ciclo virtuoso, diz Ana Botín, do Santander

País cria 211,7 mil vagas formais em setembro, queda de 23,8%

Haddad anuncia novos diretores do Banco Central

Dólar sobe a R$ 5,04, e Bolsa recua 0,68%

Haddad tenta manter meta de déficit zero em 2024 após fala de Lula

Um ano após eleição, polarização se ampliam com Lula e aumenta a rejeição

Pacheco: Parlamento vai contribuir com meta

Mudar legislação penal não basta para combater tráfico e milícia

O impacto da fala desastrada de Lula nos juros

PGR se opõe a Moraes como assistente de acusação

Meta fiscal: o “descompromisso” de Lula e as respostas

Por piada, Danilo Gentili é condenado a pagar R$ 20 mil a deputada do Psol

Lira faz aceno a Lula e diz que momento é de união entre Câmara e governo

Netanyahu nega cessar-fogo em Gaza: “Os EUA não concordariam após Pearl Harbor”

Gleisi faz 14 ofensas e 7 acusações em vídeo em que reclama de ataques de bolsonaristas

Extremista demitido por zombar de sequestrada em Israel era lobista do Irã no Brasil

Premiê do Reino Unido demite do governo deputado que pediu cessar-fogo em Gaza

Deltan e influencer cristão protocolam notícia-crime contra miitantes por apologia ao terrorismo

Com discurso de modernização, EUA anunciam nova bomba atômica no arsenal militar

Escassez de combustíveis esquenta campanha para o 2º turno na Argentina

PF nega versão de Delgatti sobre suposto pagamento por invasão de sistema do CNJ

Em votação acirrada, votos a favor de projeto que anistia presos do 8/1 são maioria

Israel confirma resgate de soldado que era mantida refém na Faixa de Gaza

Haddad nega “descompromisso” de Lula com contas públicas, mas evita bancar déficit zero

Supremo do Maduro suspende “todos os efeitos” do processo de primárias da oposição, já demonstra sinal na continuidade das fraudes eleitorais

Governo Lula quer a manutenção e o aumento ininterrupto do déficit público

Centrão exige mais cargos para liberar pauta econômica na Câmara

Um Brasil cada vez mais pobre, violento e injusto

O que é o “Manifesto Capitalista”, elogiado por Elon Musk

O desejo de suicídio do Ocidente que apoiam o terrorismo do Hamas

Deputados lançam Frente Parlamentar das escolas cívico-militares na Assembleia em São Paulo

STF cria cargo de superministro para Alexandre de Moraes, ou de chefe de estado?

Nazistas (e comunistas) por todo lado!

Governador da Flórida quer banir grupos que apoiam o Hamas de universidades públicas

Produtores rurais gaúchos montam vigília para evitar invasão do MST

Chuvas fortes afetam 57 municípios no Paraná; vazão das Cataratas bate recorde

Eleição para prefeitura de São Paulo será teste para moderação política, claro, sem a intervenção do TSE no resultado das eleições

A revolução do ressentimento

Qual é a sua opinião sobre a proximidade de Lula com o Centrão para aprovar pautas do governo? Resposta: Tocou no PT está impuro para o consumo pudico

Governo de Israel confirma morte de DJ alemã sequestrada pelo Hamas

Forças terrestres do Exército Israelense chegam aos arredores da Cidade de Gaza

Policial fica gravemente ferido após ser esfaqueado em Jerusalém

Eventuais insatisfações de senadores com o governo não “contaminarão” votações, diz Pacheco

Israel afirma que matou dezenas de terroristas em Gaza nas últimas horas

Estudante do MBL é agredido e impedido de falar em reunião do DCE da UEL (é sombrio o futuro dos profissionais no Brasil)

Mercado vê inflação, taxa de juros e rombo fiscal maiores após fala de Lula

Novo normal: Um ano após eleição, polarização persiste mesmo com Lula tentando atrair segmentos bolsonaristas

Interrogações no horizonte

Christine Lagarde diz reconhecer ter falhado por não prever o quanto a crise energética causada pela guerra na Ucrânia elevaria os preços ao consumidor

Haddad não se compromete com déficit zero

Percepção de maior risco fiscal fez a bolsa cair e o dólar e os juros futuros subirem. O futuro é sombrio, na real já estamos em recessão técnica. Número de emprego é muito menor ao comparar o número de desempregado ou desalentados

Concessões e PPPs no Sul e Sudeste somam R$ 305 bi

Levantamento da Abdib mapeou 138 projetos em curso, considerando as carteiras dos Estados e do governo federal

Justiça federal exclui o ICMS em cálculo de créditos de PIS/Cofins

Governo espera obter R$ 31,8 bilhões neste ano e de R$ 57,9 bilhões em 2024 com a exclusão

Emprego formal é desafio para juros menores

Resultado do emprego com carteira assinada surpreende positivamente em setembro

Pesquisas teriam motivado Lula a criticar meta

Presidente tende a focar em sua base de eleitores quando popularidade entra em declínio

Salles diz que Bolsonaro apoia sua saída do PL

Interessado em disputar a Prefeitura de São Paulo, ex-ministro pode ir para partido a ser criado com a fusão do PTB com o Patriota

Israel avança em Gaza, rejeita trégua e ataca na Cisjordânia

Forças israelenses assumiram o controle de uma estrada que liga o norte e o sul do enclave, cercando a cidade de Gaza

EUA, Irã e a ameaça de uma guerra em todo O. Médio

Países do Oriente Médio agem para evitar que “linhas vermelhas” sejam ultrapassadas, mas um não sabe onde a tolerância do outro acaba

Lula reage a nuvens carregadas

O que está em jogo é quanto esse enfraquecimento de Lula deve minar ainda mais as diretrizes da política econômica ao longo de 2024

Chuvas causam fortes perdas no PR e em SC

Em Santa Catarina, estimativa é de que precipitação em outubro gerou perda de R$ 1,6 bilhão à agropecuária

MATÉRIA EM FOCO

A visão distorcida de Lula sobre o papel do Estado

Três fatos políticos vêm dominando o noticiário econômico: a mudança no estatuto da Petrobras, a entrega da Caixa ao Centrão e as declarações do presidente Lula desautorizando seu ministro da Fazenda.

São acontecimentos distintos, que ocorreram quase ao mesmo tempo, porque derivam da mesma raiz, que é uma concepção equivocada de para que serve e a quem serve o Estado.

Em café da manhã com jornalistas, Lula da Silva disse que PP e Republicanos têm direito a reivindicar o comando da Caixa, um banco com uma carteira de mais de R$ 1 trilhão, que toca o principal programa habitacional do país.

“Eu fiz um acordo com o PP, com Republicanos. Acho que é direito deles indicar uma pessoa que esteve na Caixa, já foi da Caixa, já teve no governo da Dilma (Rousseff), já foi do Ministério das Cidades, uma pessoa que tem currículo para isso. E eles juntos têm mais de 100 votos, eu precisava desses votos para continuar o governo”, afirmou.

É a mesma lógica por trás da mudança no estatuto da Petrobras, a fim de permitir a entrada de políticos na administração da estatal e de suas subsidiárias – alteração, aliás, baseada numa decisão de um ministro do Supremo, já que o plenário da Corte e o Congresso recusam o ônus de destruir a Lei das Estatais.

Esses movimentos selam a volta oficial do Brasil ao período em que partidos tinham o “direito” de solicitar o comando de estatais e suas diretorias corriqueiramente, sob a presunção de que suas intenções são republicanas e de que o Estado serve, portanto, aos seus interesses, que não são, necessariamente, os mesmos da população.

Junto com esses dois fatos, veio o terceiro. Lula disse que não iria começar o ano cortando investimentos para cumprir a meta de déficit zero, expondo seu principal auxiliar a um imenso constrangimento.

Aqui a discussão também é a mesma: a concepção do papel do Estado. Tocar obras atende deputados e senadores, que solicitaram emendas, e até ministros, que favorecem seus redutos na hora de enviar recursos.

Porém, se o investimento for realizado com base em critérios políticos, o impacto para a população é restrito. Já as contas públicas em ordem ajudam a controlar a inflação e a baixar juros, barateando o investimento privado e gerando emprego.

Logo, estatais e desperdício de dinheiro público favorecem os políticos, e não a população, principalmente a mais pobre. O que nos leva à pergunta central deste artigo: afinal, na opinião de Lula, para o que e a quem serve o Estado? O discurso do governo pode ser um, mas a prática é outra.

O Estado de S. Paulo.31 Outubro de 2023

Raquel Landim Jornalista, é âncora da CNN Brasil

O que a Raquel Landim não sabia?

Será que não foi avisada? Será que estava destituída do conhecimento sobre a tomada do poder pelo PT e qual de fato seria o seu propósito, tendo a máquina pública judicial a seu favor sem contestação sobre as estatais? Ah! Me permita, vamos evitar polêmicas da real dos fatos, até os esquerdistas sabiam, ô inocente, de que a intenção nunca foi ou será a favor do povo.