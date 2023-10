Prisão de Suspeito de Homicídio em Cambé: Resultado de Operação da Polícia Civil

O suspeito do assassinato de Vinícius Rezende Fagundes, ocorrido no final de agosto no Parque Residencial Ana Rosa, em Cambé, foi detido na manhã de hoje durante uma operação coordenada pela Polícia Civil. O indivíduo foi localizado em uma residência no bairro Jardim Silvino, na mesma cidade. A ação, liderada pela delegacia de Cambé, contou com o apoio da Polícia Militar, da Companhia de Choque, do Quinto Batalhão do Serviço Reservado, da Guarda Municipal e de investigadores da Polícia Civil de Londrina.

Além de ser o principal suspeito do homicídio de Vinícius Rezende Fagundes, de 32 anos, o suspeito também estava foragido por dois mandados de prisão relacionados ao tráfico de drogas. As investigações indicam que o assassinato pode estar ligado ao tráfico, uma vez que a vítima tinha envolvimento com traficantes e estava em dívida com os chefes do tráfico. No dia do crime, o homem foi capturado em sua residência, levado para um matagal e executado. O corpo de Vinícius foi encontrado em uma área não pavimentada da Rua Afonso Figueiró, no Parque Residencial Ana Rosa, com ferimentos de disparos de arma de fogo no abdômen e quadril.

Durante o cumprimento de dez mandados judiciais de busca e apreensão, a força-tarefa liderada pela Polícia Civil de Cambé prendeu um segundo indivíduo em sua residência, onde foram encontradas diversas drogas, incluindo 40 porções de cocaína, 236 porções de crack e uma porção de maconha. Essas apreensões contribuem para o avanço das investigações, que buscam esclarecer todas as circunstâncias que envolvem o assassinato de Vinícius.