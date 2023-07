MANCHETE DOS JORNAIS DESTE SÁBADO, 08 DE JULHO DE 2023

Preço da gasolina sobe 5,8% na bomba após volta de tributos federais

EUA anunciam envio de polêmicas bombas à Ucrânia, e Otan lava as mãos

Washington vai fornecer armas de fragmentação condenadas por tratado internacional; Berlim protesta. (Folha)

Ucrânia receberá bombas de fragmentação dos Estados Unidos

Biden diz que enviar bombas de fragmentação foi ‘decisão difícil’, mas necessária; suprimento ucraniano de projéteis convencionais de artilharia está quase no fim. Distanciando-se de vários de seus aliados mais próximos, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou ontem que fornecerá bombas de fragmentação à Ucrânia, apesar das preocupações de que elas possam colocar civis em perigo. Em entrevista à CNN, que irá ao ar no domingo, ele disse que foi uma “decisão muito difícil de se tomar”, mas que estava convencido de que era necessária.

O presidente americano afirmou ter conversado com seus aliados antes de anunciar o envio. A medida, que dribla a lei dos EUA que proíbe a produção, o uso ou a transferência de munições de fragmentação com uma taxa de falha de mais de 1%, ocorre em meio a preocupações com a lentidão da contraofensiva de Kiev contra as tropas russas entrincheiradas e a diminuição dos estoques de artilharia convencional. Há mais de seis meses, Biden e seus assessores vêm analisando uma das questões mais difíceis da guerra: arriscar que as forças ucranianas fiquem sem os projéteis de artilharia de que precisam para combater a Rússia ou concordar em enviar munições de fragmentação – armas proibidas em mais de 100 países e conhecidas por causar ferimentos graves em civis, especialmente crianças. Muitos dos aliados dos EUA assinaram um tratado internacional que proíbe o uso, o armazenamento ou a transferência desse tipo de bomba.Mais de 100 países assinaram um tratado que proíbe o uso de munições de fragmentação, que lançam bombas menores que se espalham por uma extensa área. Essas cargas explosivas não são detonadas imediatamente e podem ser acionadas muito tempo depois do fim de um conflito. Civis foram mutilados por bombas de fragmentação em locais como Vietnã e Laos décadas depois de serem lançadas. (Estado)

Com novo recorde, Terra tem semana mais quente já registrada

Análises de grupo americano mostram que temperatura global chegou a 17,23°C na quinta-feira. Ambiental dos Estados Unidos, ligado à Administração Oceânica e Atmosférica (Noaa, na sigla em inglês) analisados preliminarmente pela Universidade do Maine e publicados na ferramenta Climate Reanalyzer.

A Noaa é uma das maiores autoridades de monitoramento do clima e, à agência de notícias AP, disse que não pode reconhecer os levantamentos diários porque faz apenas análises mais longas, mensais ou anuais.

“Reconhecemos que estamos em um período quente devido às mudanças climáticas e, combinado com o El Niño e as condições quentes do verão, estamos vendo temperaturas recordes de superfície quente sendo registradas em muitos locais em todo o mundo”, afirmou a instituição à AP.

O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, alertou em um discurso na quinta-feira que as estatísticas recentes mostram que “as mudanças climáticas estão fora de controle”.

Ele disse que as emissões de gases-estufa continuam crescendo, mesmo que o necessário sejam metas climáticas mais ambiciosas. “Se insistirmos em adiar as medidas-chave que são necessárias, creio que estamos caminhando para uma situação catastrófica, como demonstram os dois últimos recordes de temperatura.”

Os recordes diários acontecem após uma sequência de marcas de calor extremo sendo superadas. Maio teve as temperaturas oceânicas mais altas registradas para o mês, enquanto em junho os recordes de temperatura do mar e do ar foram quebrados “por uma margem substancial”.

Na Antártida, mesmo em meio ao inverno do hemisfério sul, o gelo marinho atingiu sua menor extensão para junho desde o início das observações de satélite, ficando 17% abaixo da média.

“O alerta mais importante é que os recordes estão cada vez mais próximos um do outro, indicando uma escalada dos eventos extremos que antes eram isolados”, avalia o consultor de políticas ambientais da Ocean Care, Carlos Bravo.

“Se insistirmos em adiar as medidaschave que são necessárias, creio que estamos caminhando para uma situação catastrófica, como demonstram os dois últimos recordes de temperatura.

António Guterres

secretário-geral da ONU

O ESTADO DE S.PAULO

Com fim dos descontos, preço vai voltar a subir

Termina o programa do carro mais barato

Novo Minha Casa, com juro menor, já está disponível

Deputados barram ‘Refis’ para declaração de débito

Em vitória de Haddad, Carf retoma ‘voto de qualidade’

Cai emenda que dava incentivo a montadora chinesa

Emenda ‘Cavalo de Troia’ autoriza Estados e DF a criar novo tributo

Estados do NE querem mudar divisão de verbas na reforma

Após ação tramitar 17 anos, Supremo forma maioria contra privilégio do MP

O GLOBO

Reforma tributária vai impulsionar economia e atrair investimentos

Com descontos de até 21%, 150 mil carros populares são vendidos

Carf: Câmara devolve ‘voto de qualidade’ à União

A visão de banqueiros, economistas e especialistas sobre a reforma

‘Todo mundo achava ser impossível aprovar’

Governadores do NE vão tentar fazer mudanças no Senado (irá travar)

As mudanças de última hora

O que falta definir

Raro consenso político faz avançar pauta econômica

Vacina japonesa contra dengue precisa ser oferecida pelo SUS

Ataque a Marco do Saneamento deve ser repelido

Saúde inclui novos antirretrovirais contra HIV no SUS

RS declara emergência por alta de SRAG em crianças

Brasil vai substituir tradicional gotinha da pólio por versão injetável

Brasil é um dos últimos em ranking da paz global

Tragédia anunciada: Prédio interditado mas ocupado por sem-teto desaba e mata no Grande Recife

FOLHA DE S.PAULO

Poupança encerra 5 meses de sangria de recursos

Cidade de SP registra primeiro caso de gripe aviária

Programa de desconto para carros chega ao fim, anuncia Alckmin

Reunião de Lula após aprovação tem uísque e recado a líder do PT

Andamento da reforma deve desacelerar no Senado

IPVA para jatinho e lancha pode ser medida inócua

Arcabouço fiscal fica para agosto e põe Orçamento de 2024 no limite do prazo

Câmara aprova mudança em arbitragem da Receita

Proposta prevê que imposto sobre herança seja progressivo, conforme valor a ser transmitido

Relator amplia exceções e favorece de igreja a clube de futebol

Empresários elogiam reforma e enfatizam ganhos de longo prazo

Proposta permite que prefeitos mudem IPTU por decreto

Reforma Tributária abre brecha para estados criarem novo tributo

Quase 20% das pessoas com deficiência são analfabetas no Brasil

Desabamento de prédio no Grande Recife mata 6 pessoas

GAZETA DO POVO