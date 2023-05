MANCHETE DOS JORNAIS DESTE SÁBADO, 27 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Aneel vai manter bandeira verde nas contas de luz

Por bônus, auditores farão ação especial em portos

O bom combate à fraude bancária

Incentivo às montadoras, de novo

O GLOBO

Santos Dumont reduz operações a partir de julho

Haddad limita subsídios para carros populares

FOLHA DE S.PAULO

Falha da equipe de Alckmin fez Haddad adiar anúncio

Corte de tributos para carros pode custar até R$ 990 milhões em 2023

Justiça afasta do cargo presidente da Previ por falta de qualificação

10,5 milhões deixaram a pobreza em 2022 na gestão Bolsonaro, diz estudo

Petrobras muda contratos e promete gás mais competitivo

Diesel fica mais barato que gasolina pela 1ª vez em 1 ano

Tarcísio dá desconto de 90% em terra devoluta ocupada de forma irregular

Alertas de desmatamento batem novo recorde no cerrado em 2023 na gestão Lula

ONU aprova candidatura do Brasil, e Belém será a sede da COP3Q do clima

Crise climática muda mapa da produção de energia no Brasil

Alckmin defende exploração de petróleo na foz do Amazonas

Marina acalma ONGs e diz que Lula vai vetar mudança da Lei da Mata Atlântica

SÃO PAULO

Governo de SP sanciona lei do novo salário mínimo estadual de R$ 1.550

Com aval do governador Tarcísio de Freitas, piso acima do mínimo nacional entra em vigor em junho

Gripe Aviária: SP adota medidas de prevenção da doença

Programa Estadual de Sanidade Avícola (PESA) realiza atividades de vigilância ativa em todo o estado

Primeira mulher a usar linha de crédito do governo de SP investe em energia sustentável

Crédito voltado ao empreendedorismo feminino é projeto da DesenvolveSP

SP tem inscrições abertas para mais de 70 bolsas da Fapesp de até R$ 8.479,20 por mês

Projetos vão de iniciação científica a pós-doutorado e abrangem instituições de 20 cidades do estado

Fábrica de Cultura 4.0 capacita jovens de 10 a 24 anos

Projeto gerido pela organização social Catavento Cultural e Educacional desenvolve atividades ligadas às artes, tecnologia e inovação.

SP já emitiu mais de 5 mil carteiras da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

Um total de 5,4 mil documentos, de 526 municípios do estado, foram emitidos gratuitamente através do portal Ciptea e 799 estão em elaboração

Setor de serviços: investimentos alcançam R$ 20 bi no primeiro quadrimestre de 2023

Alta é decorrente da aplicação de recursos em tecnologia da informação no interior do estado de São Paulo

Resolução garante jornada diferenciada a policiais civis e científicas na gestação

Medida implementada pela Secretaria de Segurança Pública faz parte do pacote de valorização policial e visa proteção da mãe e do bebê

Secretaria de Agricultura e Abastecimento apresenta Programa Agro Paulista + Verde

Políticas públicas impulsionam o agronegócio do estado e priorizam o atendimento das demandas dos pequenos e médios produtores

Dia da Indústria: setor em SP tem saldo positivo de 32 mil empregos em 2023

Governo do Estado oferece incentivo com créditos, investimentos e ações para reindustrialização

CJ do Brasil investe R$ 1,1 bilhão e amplia fábrica de aminoácidos em Piracicaba

Com apoio da InvestSP, projeto torna o Brasil autossuficiente na produção de Lisina, Treonina e Triptofano, essenciais para a indústria

MATO GROSSO DO SUL

Curso sobre a Nova Lei de Licitações tem mais de 600 inscritos e atrai p…

Desde a abertura das inscrições, até o momento, o curso sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos.

Próspero: crescendo mais que o Brasil, MS cria ambiente propício para re…

Na abertura da segunda edição do ciclo de seminários: gestão de conflitos pelas agências reguladoras

PARANÁ

IAT e Adapar assinam portaria conjunta para prevenção da gripe aviária no Paraná

Documento revoga a portaria IAP nº 106 de 30 de maio de 2018 e define a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) para, se necessário, declarar estado de emergência sanitária e destinação final de animais, entre outras alterações.

Rede399 apresenta ações do Estado no Sudoeste e colhe demandas regionais

Encontros aconteceram em Francisco Beltrão e Pato Branco. Projeto apresenta as principais ações do Estado na área do Planejamento: o Plano Plurianual e os programas Paraná Produtivo (Fase II) e Conecta399.

Governo do Estado participa de feira de inovação e tecnologia em Cascavel

Feira de inovação da região Oeste já recebeu mais de 30 mil visitantes. Secretaria estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) contou com jurados em competição de soluções inovadoras para o setor público.

Fomento Paraná e BRDE integram nova diretoria da Associação Brasileira de Desenvolvimento. Heraldo Neves, diretor-presidente da Fomento Paraná, é vice-presidente, e Wilson Bley Lipski, presidente do BRDE, ocupa uma das diretorias. A associação é responsável pelo Sistema Nacional de Fomento, que registrou mais de R$ 5 trilhões em ativos até o terceiro trimestre de 2022.

Estado incentiva empresas e prestadores de serviços a atualizarem dados do Cadastur

A busca ativa visa o recadastramento e também as novas adesões no Cadastur. O sistema é a porta de entrada para linhas de crédito e financiamentos com taxas reduzidas para o setor de turismo.

Governo apresenta plano de internacionalização ao corpo diplomático que atua no Paraná

Uma das principais ações do plano de internacionalização da economia paranaense é aumentar a divulgação do potencial econômico do Estado no exterior. Para isso, a Invest Paraná fará tradução de material informativo, como relatórios e vídeos, na língua dos países que queiram negociar com o setor produtivo paranaense.

Estado regulamenta cultivo de pinus e outras plantas exóticas invasoras no Paraná

Medida é considerada um marco da biodiversidade do Paraná. Portarias publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira (25) estabelecem novos procedimentos no cultivo para fins comerciais de pinus, gramíneas, árvores frutíferas, plantas ornamentais e para sombreamento e da acácia-negra.

Banco de Alimentos do Paraná recebe Prêmio Aster 2023 pela responsabilidade social

Prêmio foi entregue durante formatura de estudantes da Esic Business & Marketing School, instituição espanhola com unidade em Curitiba. Em 2022 foram arrecadadas, processadas e distribuídas 4,86 mil toneladas de hortigranjeiros para 330 entidades assistenciais em todo o Estado.

SANTA CATARINA

Estado autoriza R$ 13,5 milhões para pagamento das cirurgias eletivas feitas entre 2021 e 2022

Sicos realiza reunião para ampliar a divulgação do Prodec às indústrias

Estado mantém vigilância intensificada sobre a influenza aviária após decretação de emergência zoossanitária no país. Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) tem intensificado a vigilância sobre a disseminação da influenza aviária no Estado.

RIO GRANDE DO SUL