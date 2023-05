Homem é ferido por arma de fogo em Cambé e é encaminhado para a Santa Casa

CAMBÉ, 27/05/2023 – Um incidente envolvendo ferimento por arma de fogo foi registrado no município de Cambé, no estado do Paraná. O Corpo de Bombeiros do 3º Grupamento foi acionado para prestar atendimento à vítima.

Por volta das 14:09, a equipe de resgate dirigiu-se à Rua Rio Pirapo, número 176, onde encontraram um homem identificado como A.R.D.D.C, de 27 anos, com ferimentos nas nádegas causados por disparo de arma de fogo. O paciente recebeu os primeiros socorros no local e foi prontamente encaminhado para a Santa Casa de Cambé pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE).

Ainda não há informações sobre as circunstâncias que levaram ao incidente. As autoridades locais estão investigando o ocorrido para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis pelo disparo de arma de fogo.

O estado de saúde do paciente não foi divulgado, mas espera-se que ele receba o cuidado necessário para sua recuperação.

As autoridades competentes irão prosseguir com as investigações para esclarecer os detalhes do ocorrido. Quaisquer informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas à polícia local.