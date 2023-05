Ituano vence Londrina na estreia do técnico Marcio Freitas, ultrapassando o Tubarão na Série B

Ituano demonstra bom desempenho com dois gols de Paulo Victor e se afasta da zona de rebaixamento, enquanto Londrina perde a segunda partida consecutiva.

Na nona rodada da Série B, o Galo de Itu enfrentou o Londrina em sua casa e saiu vitorioso por 3 a 1. Sob o comando do técnico estreante Marcio Freitas, o Ituano superou um Londrina dirigido interinamente por Edson Vieira.

Destaque para o atacante Paulo Victor, que não marcava há três meses e foi responsável por dois gols, quase completando um hat-trick. O time Rubro-negro abriu 2 a 0 antes dos 17 minutos, com gols de Paulo Victor e Marthã. Higor Leite diminuiu para o Londrina ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Ituano manteve o domínio do jogo e ampliou a vantagem com mais um gol de Paulo Victor. O Londrina não teve um bom desempenho e desperdiçou suas poucas oportunidades de marcar. Com esse resultado, o Galo de Itu se afasta da zona de rebaixamento e ultrapassa o Londrina na tabela de classificação.

O Ituano ganha três posições na tabela, chegando ao décimo ponto na Série B e ficando três pontos acima da zona de rebaixamento. O Londrina, com a mesma pontuação, cai para a 13ª posição, atrás do Ituano devido à diferença de saldo de gols.

Na próxima rodada, o Ituano enfrentará o Vitória no Barradão, em Salvador, na sexta-feira, às 21h30. Já o Londrina jogará em casa contra o Sport, no estádio do Café, no domingo, às 18h.