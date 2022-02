Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 02 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Sonho do diploma vira pesadelo para jovens endividados com o Fies

‘Os passageiros devem começar a voltar em abril’

Janeiro fecha com balança comercial no vermelho

‘Inflação da indústria’ tem aumento recorde de 28,4% em 2021, diz IBGE

Apoiador de Bolsonaro vai ocupar Corregedoria da Receita

Selic deve voltar aos dois dígitos depois de quase cinco anos

Guedes critica dar reajuste para sucessor pagar

Sem o teto, governo fica refém do Congresso, diz mentor da medida

Proposta do Senado autoriza isenção de tributo federal no diesel

Com altas da luz e da gasolina, arrecadação do ICMS bate recorde

Acidente: Obra do Metrô na Marginal do Tietê desaba após vazamento de esgoto

Mata Atlântica: sistema 10 vezes mais preciso indica avanço do desmate

A Síndrome de Burnout e os cuidados do empregador

O Globo

Manchete: Cúpula do Poder Judiciário adverte sobre ameaças às instituições

Crise do emprego na América Latina deve durar até 2024, diz OIT

Redução de combustível pode ser feita por projeto de lei

Quase 600 mil entram no Simples para ter Refis

De Ibitipoca a Iguaçu, parques terão crédito do BNDES

Governo estuda diminuir IPI de todos os setores

Após parar de voar, ITA pode ser vendida a fundo de investimento

Corrida pelo diagnóstico

Rio cobra limite a aumento de voos do Santos Dumont

Vacinação infantil: apenas 39% tomaram a 1ª dose

Quiosques são interditados por tempo indeterminado

Nas redes, um misto de indignação, pedidos por justiça e vergonha

Cenas da barbárie: Vídeo mostra que jovem levou mais de 30 pauladas; e polícia prende três suspeitos

Cannabis medicinal ainda vive entraves no país

Fiocruz registrou 37% de testes positivos em janeiro

Brilho no escuro

Setor público consolidado fecha 2021 com superávit primário

Na volta às aulas, ensino presencial deve ser prioridade

Temer volta à cena em crise entre Bolsonaro e Moraes

Auditor bolsonarista assume corregedoria da Receita

Laudo psicológico para ter arma terá prazo menor

Buraco no trânsito

Estados dispensam comprovante de vacinação na volta às aulas

Bolsonaro: faltou ‘visão de futuro’ para desabamentos

Folha de S. Paulo

Manchete: Cratera se abre ao lado de obra do metrô em São Paulo

Justiça Federal impede venda do histórico Palácio Capanema, no Rio, pela União

Dólar cai abaixo de R$ 5,30, e Bolsa sobe 0,97%

Inflação deverá ser maior em um governo do PT, diz Stuhlberger

Doméstica é resgatada em casa de pastor após 32 anos no RN

Empresa contratada pela FAB é condenada por trabalho escravo

Caixa Tem libera consulta ao abono do PIS de 2022

Peritos do INSS ameaçam nova paralisação de dois dias

Deputados tentam liberar trabalho aos 14, e Justiça e Procuradoria reagem

Governo estuda cortar IPI para pressionar estados sobre ICMS

Elevação de gastos com juros da dívida traz preocupação, afirma secretário do Tesouro

TCU vai investigar se BB prejudica estados de oposição em empréstimos

Guedes concorda em reduzir ‘um pouco’ tributo sobre o diesel

Saúde pede ao Instituto Butantan 10 milhões de doses da vacina Coronavac para crianças

Oito estados e DF têm ocupação de UTI para Covid acima de 80%

Mudanças na cúpula do Judiciário criam ambiente hostil para Bolsonaro

Valor Econômico

Alta de juros de longo prazo reflete desconfiança no país

Banco Central vem elevando os juros desde março, com o objetivo de conter a inflação, que em 2021 chegou a 10,06%, a maior em seis anos e muito acima da meta

China fará usina nuclear na Argentina

Central Atucha III, com capacidade para gerar 1.200 megawatts, está orçada em US$ 8,3 bilhões e usará tecnologia chinesa

Vice-líder, Solar busca aquisições

Companhia, segunda maior fabricante e engarrafadora da Coca-Cola no Brasil, faturou R$ 9,8 bilhões no ano passado e tem conseguido crescer mesmo com as adversidades da pandemia

Caixa prepara expansão no crédito rural

Banco encerrou o ano passado com R$ 18 bilhões em crédito agrícola, e a meta é chegar a pelo menos R$ 35 bilhões no fim de 2022

Receita da mineração cresce 62%

Setor mineral brasileiro encerrou 2021 com faturamento de R$ 339 bilhões e para 2022 a previsão é de um desempenho similar ao do ano passado, segundo o Ibram

Setor ferroviário vai adotar modelo de autorregulação

Ideia é que regras operacionais e técnicas sejam transferidas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para uma entidade privada, criada pelas próprias empresas

CGU deve arquivar investigação sobre vacinas

Tendência é encerrar processo apesar de indício de superfaturamento milionário em compra de seguro para imunizante

Butantan diz a ministério ter 10 milhões de doses da Coronavac para crianças

Instituto afirmou ainda que tem capacidade de atender a qualquer outra demanda pela vacina

Corte moderado de imposto é possível, afirma Guedes

Ministro descarta fundo de estabilização de combustíveis

Argentina deve se associar a programa de obras chinês

O presidente argentina, Alberto Fernández, assina em Pequim nesta semana adesão à BRI

Buenos Aires faz acordo por usina nuclear chinesa

Projeto de US$ 8,3 bi começou a ser negociado em 2014, mas tinha sido suspenso durante governo de Mauricio Macri

Mercado de trabalho resiste à ômicron nos EUA e na UE e melhora

A procura e a rotatividade de trabalhadores nos EUA mantiveram-se em níveis historicamente elevados em dezembro, enquanto na Europa a taxa de desemprego caiu abaixo dos níveis pré-pandemia

“Great resignation”? “Fique deitadão”? Entenda a debandada de trabalhadores nos EUA e na China

A “grande onda de pedidos de demissão” alcançou um pico em novembro, com 4,5 milhões de americanos deixando seus postos de trabalho no mesmo momento em que a criação de novas vagas continuava elevada

A fome continua a aumentar

Em 2020, insegurança alimentar grave atingiu 19 milhões de pessoas

Bradesco reduz otimismo para PIB e vê inflação novamente acima da meta

Estimativa do banco para o crescimento da economia neste ano passou de 0,8% para 0,5%

Dólar caro faz inflação ao produtor acelerar em 2021 e bater recorde

IPP tem alta de 28,39%, a mais intensa da série histórica iniciada em 2014

Solar investe 30% mais neste ano e estuda aquisições no Centro-Oeste

Receita cresceu 11% em 2021, para R$ 9,8 bi, com incorporação do Grupo Simões

Ferrovias planejam ‘regulação privada’

Com novo marco legal, setor de ferrovias se prepara para autorregulação

Alexandria investe para fabricar baterias de sódio até 2023

Empresa paranaense pretende investir R$ 100 milhões na produção dessas baterias

Ômicron deve afetar setor de seguro de vida

Expectativa é de aumento na sinistralidade, mas efeito provavelmente será menor do que em 2021