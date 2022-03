Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 02 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Rússia endurece ataques, mata civis e avança sobre Kiev

Apesar da liberação de estoque, petróleo sobe 7% e supera os US$ 100

Guerra deve elevar custos para a aviação

‘Maior medo é uma nova crise alimentar’

Com rublo em queda livre, Rússia tenta punir empresas ocidentais

Aliada da Rússia, China critica baixas entre a população e é instada a mediar

Dados apontam que vacina da Pfizer é menos eficaz em criança pequena

Planos para ligar Santos e Guarujá têm ponte e túnel submerso

Militantes do MBL e do PCO brigam em frente a consulado russo no Rio

O Globo

Manchete: China se posiciona pelo fim do conflito

Ministro da ciência diz que vacina brasileira ficará pronta em 9 meses

Reabilitação de pacientes com sequelas da Covid-19 é o novo desafio na medicina

Exportação de alta tecnologia ainda não voltou ao pré-pandemia

Como abrir o Brasil ao exterior?

Estrangeiro ficará livre de IR para títulos privados

Saída de empresas já afeta o cotidiano dos russos e isola o país

Petróleo tem maior alta em 7 anos

Folha de S. Paulo

Manchete: Rússia ataca cidades-chave da Ucrânia

Desmatamento e crise do clima ameaçam o futuro da Amazônia, diz ONU

Moro, Doria, Tebet e d’Avila fazem manifesto pró-Ucrânia

Empresas devem formar redes, em vez de brincar de sopa de letrinhas

Guedes afirma que dará isenção de Imposto de Renda para investidores estrangeiros

Bancos abrem meio-dia após recesso de Carnaval

Servidor pode converter tempo especial, decide STJ

Como a guerra na Ucrânia afeta empresas com ações na Bolsa

Sanções podem afetar até importações já embarcadas

Mais de cem brasileiros saíram da Ucrânia, diz governo

Diplomatas boicotam chanceler russo na ONU

Rainha Elizabeth retoma agenda após se recuperar da Covid-19

China fala com Ucrânia e mostra solidariedade

Países devem retomar negociação hoje, diz mídia

Russos enfrentam o cancelamento do seu país em aeroportos e no cotidiano

Mercado chinês volta a ser apontado como epicentro da Covid

Profissionais ‘invisíveis’ da saúde relatam desgaste e esgotamento

Valor Econômico

Diplomata ucraniano pede por sanção à Rússia e cobra posição “mais forte” do Brasil contra guerra.“Nós sabemos quem é o agressor e quem é a vítima. Não entendo como que imparcialidade pode se aplicar nessa situação”, afirmou

Biden anuncia fechamento do espaço aéreo para aviões da Rússia e diz que Putin está mais isolado do que nunca.Presidente dos EUA faz seu primeiro discurso do Estado da União e elogia os esforços dos ucranianos na luta contra o exército russo

Rússia se reagrupa em torno de Kiev; mídia ucraniana diz que diálogo será retomado hoje

FMI e Banco Mundial preparam pacote de crédito à Ucrânia

UE aceita bloquear sete bancos russos do Swift, mas poupa Sberbank

Braço europeu do maior banco russo, o Sberbank, é fechado pelo BCE

China fala com Ucrânia, diz ‘deplorar’ conflito e pede proteção de civis

Líderes de transporte marítimo suspendem reserva de carga russa

Espaço aéreo fechado é novo entrave à cadeia global de suprimentos

Biden anuncia fechamento do espaço aéreo para aviões da Rússia e diz que Putin está mais isolado do que nunca

Ministro das Relações Exteriores da Rússia é impedido de viajar a Genebra para falar na ONU

Meta, dona do Facebook, amplia restrição a veículos de comunicação do governo da Rússia

MSC Cargo, maior empresa de navegação do mundo, interrompe embarques para a Rússia

Fusões e aquisições podem mudar competição de shoppings em 2022.Há dois movimentos paralelos e relevantes em andamento hoje

Sanções à Rússia devem travar discussão de sistema de pagamentos no Brics

BlackRock interrompe fluxo para fundo de índice de ações russas

Como redução do IPI pode impactar preços ao consumidor

Impactos climáticos já são irreversíveis em alguns ecossistemas e falta de ação é alarmante, diz IPCC

Relatório do Painel sobre Mudança do Clima mostra que mudança climática induzida pelo homem está causando perturbação perigosa e generalizada na natureza

ONU: “O mundo vai na direção de uma catástrofe”

Em áreas vulneráveis, morte por eventos climáticos é 15 vezes pior do que em regiões adaptadas, diz IPCC