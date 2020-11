O Estado de S. Paulo

Produtos mais procurados na quarentena têm alta 4 vezes maior do que a inflação

‘Indexador’, alimento espalha alta de preços

Pressão sobre inflação é ‘temporária’, afirma BC

Após sete meses, expectativa para IPCA supera 3%

Senado aprova autonomia formal do BC

Banco Central poderá acolher depósito voluntário

Veto de Bolsonaro à desoneração pode cair

Maia diz que pautará dívidas de Estados

Análise – Adriana Fernandes: Polêmica autonomia do BC passa no rastro da covid-19

‘Sem diminuir o tamanho do Estado, não tem chance de saída’

O Globo

À espera do leilão

Brasil, EUA e Japão devem fechar acordo sobre tecnologia

CVM condena quatro ex-executivos da Petrobras

Belo Monte quer compensação para perda bilionária

Líderes fecham acordo para manter desoneração

Senado aprova, por 56 votos, autonomia do Banco Central

Maia e Alcolumbre prometem votar este mês alívio para estados

Itaú estuda criar nova empresa com sua participação na XP

Folha de S. Paulo

Estados querem aval do Congresso para excluir saúde e educação do teto

Pix estreia com 1.570 operações em 8 horas

Construção puxa recuperação do investimento, diz Ipea

Boom do agro camufla queda de contêineres em Santos

Exportações explodem mesmo com pandemia

Piora fiscal pode gerar alta de juros mesmo com teto de gastos

Governo admite derrota em veto da desoneração em votação prevista para hoje

Itaú faz nova provisão e lucro cai 29,7% no trimestre

Centrais sindicais fazem manifestações para pressionar a favor da derrubada de veto

CVM condena ex-diretores petistas da Petrobras, mas absolve Dilma Rousseff

Dez empresas devem juntas R$ 26,1 bi em impostos a SP

Com Biden, Brasil deve ser pragmático, alertam observadores

Valor Econômico

Veto à desoneração deve ser votado hoje no Congresso

Após mais de quatro meses de negociação, líderes partidários e governo chegam a acordo para derrubar decisão de Bolsonaro, mas Centrão cogita obstruir os trabalhos

Com subsídio menor, conselho do FGTS reduz orçamento até 2024

Descontos para a compra da casa própria terão recuo de R$ 2 bilhões no período.

TCU vai sugerir retirada de benefícios da cesta básica

A ideia é que a arrecadação resultante da medida seja redirecionada para um programa de transferência direta de renda

Poupança vai definir ritmo do consumo

Economistas estão divididos sobre qual será o efeito do significativo acúmulo de poupança ocorrido ao longo deste ano na retomada do PIB no próximo ano

Novos prefeitos devem buscar PPPs de energia renovável

Esforços do governo para incentivar o financiamento de investimentos privados em infraestrutura também poderão dar fôlego às iniciativas

Saldo comercial pode superar US$ 60 bi no ano

Soma de exportações e importações, porém, deve ficar abaixo de US$ 400 bilhões em 2020

Veto a desoneração deve ser examinado hoje pelo Congresso

Líderes partidários e governo chegam a acordo para derrubar decisão de Bolsonaro, mas Centrão ainda resiste

Beneficiários do Bolsa Família aparecem como doadores

Indícios de ilegalidades já ultrapassam R$ 35 milhões

Desenvolvimento sustentável da Amazônia beneficia a todos

Avanço da bioeconomia depende do acesso a financiamentos e da criação de um ambiente propício a investimentos

Desembolsos de crédito rural seguem em alta

Montante chegou a R$ 76,5 bilhões de julho a outubro, 21% mais que em igual período do ciclo 2019/20

Economia americana terá meses difíceis após eleição

Avanço da epidemia e risco de paralisia em Washington ameaçam a retomada econômica