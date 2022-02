Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 09 de Fevereiro de 2021

O Estado de S. Paulo

Manchete: ANS barra transferência de planos de saúde da Amil

Starlink, de Musk, custará R$ 530 por mês no Brasil

Cade deve aprovar venda da Oi Móvel, mas com restrições

Lucro da XP sobe 76% em 2021, para R$ 4 bilhões

Bradesco lucra R$ 26,2 bilhões em 2021, resultado anual recorde

‘Vejo boas razões para que emprego volte em 2022’

‘A gratuidade não pode justificar insegurança’

Vazamentos de informações no Pix estão na mira da ANPD

Flávio Bolsonaro assina PEC Kamikaze

Após ata do BC, mercado já prevê Selic a 12,25% e fim de altas só em maio

Malvinas – Brasil defende pouso de aviões britânicos

Com mais de mil mortes, Brasil tem maior registro diário desde 10 de agosto

Estudo pós-covid mostra prevalência de depressão, ansiedade e estresse

Com série de mudanças, Lei Rouanet limita cachê de artistas a R$ 3 mil

Sergio Vale: Contra a inflação, BC está a cada dia mais isolado

O Globo

Manchete: Avança no Congresso PEC com impacto de R$ 100 bi

XP tem lucro recorde de R$ 4 bi mesmo com alta de juro

ANS suspende transferência do controle da APS pela Amil

Cade deve aprovar, com restrições, venda da Oi

Presidente da Petrobras defende aperfeiçoar PEC da Câmara

Risco fiscal faz mercado subir previsão de juro

Governo avalia transferir Aeroporto Santos Dumont ao Estado do Rio

PF apreende falsos remédios naturais para emagrecer

Ata do Copom traz aviso a Bolsonaro e ao Congresso sobre risco de inflação

Caso Monark expõe limites da nova comunicação

Folha de S. Paulo

Manchete: BC alerta que PEC dos combustíveis aumentará inflação

Cade deve aprovar compra da Oi por rivais sob condições

Bradesco lucra R$ 26,2 bi em 2021, alta de 35%

Justiça manda suspender greve de peritos do INSS

Mais de um terço dos gastos da baixa renda vai para supermercado

Camicase é a política do governo, diz senador

PEC dos Combustíveis iguala Bolsonaro a Dilma, diz economista-chefe da Verde Asset

Série traz pensamento econômico de pré-candidatos à Presidência

Reforma tributária por mais igualdade deve ser carro-chefe de pacto para a maioria

Lira defende priorizar aprovação de projeto que congela ICMS

Bolsa fecha perto da estabilidade com mercado atento ao quadro fiscal

Valor Econômico

Isenção leva a corrida por geração própria de energia

A urgência se explica pelo prazo estabelecido na norma para a gratuidade no uso das redes de distribuição

Dissenso marca desoneração de combustíveis

Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), argumentou que caberia à pasta de Paulo Guedes propor um projeto sobre o tema, mas a equipe dele estaria se recusando a fazer isso

Queda de massa salarial é reflexo de informais

No trimestre encerrado em novembro, a massa real de rendimentos de todos os trabalhos caiu 1%, frente ao trimestre anterior, após quedas de 0,1% em setembro e 1,1% em outubro

Ata do Copom sinaliza aperto maior, sem definir estratégia

Em levantamento feito pelo Valor com 81 instituições, 56 disseram acreditar que a Selic chegará a 12,25% em maio e 50 avaliam que esta será a última alta do ciclo

ANS suspende transferência de carteira da Amil

O processo foi paralisado devido às queixas de segurados e dúvidas sobre a capacidade dos novos gestores

“Nessa briga, todos têm razão”, diz Mourão sobre tensão na Ucrânia

Vice-presidente diz que vínculo do Brasil com Otan afasta possibilidade de qualquer acordo militar entre o país e a Rússia

Massa de rendimentos sofre com vaga informal e inflação

Indicador registra taxas negativas nos últimos três resultados

Brasil corre risco de isolamento na OIT

País é um dos poucos contrários a inclusão de normas de segurança e saúde em convenção da entidade

Desoneração dos combustíveis pode atrasar corte do IPI

Ata do Copom alerta que propostas de emendas podem levar ao agravamento da inflação

Pandemia “emperra” especialização para médicos em formação

Covid concentra atendimentos e dificulta acesso a procedimentos e cirurgias na formação de residentes

Morte por covid dispara e supera 1,1 mil

Óbitos totais no dia e média móvel são os maiores desde agosto do ano passado

Metaverso não vai escapar de regulação, dizem especialistas

O alerta vem de profissionais que dão suporte à futura Lei de Segurança On-line e é apoiado pelo governo britânico

Verde aumenta o tom de críticas ao governo Bolsonaro

Em carta, asset vê ‘terraplanismo econômico’ e aponta ‘desastre’ em quase todas as áreas

Tribunais livram empresas no PAT de limitação na dedução de IR

Liminares permitem desconto por quem paga vale-refeição e alimentação