Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 10 de Fevereiro de 2021

O Estado de S. Paulo

Mansueto descarta necessidade de mudar regra do teto até 2026

Dólar sobe com benefício e BC faz duas intervenções

Guedes quer ajuste para ter R$ 20 bi para auxílio

‘Não há nada contra ninguém do conselho ou alguém da empresa’

‘Não compraremos, mas podemos agilizar chegada da vacina’, diz Luiza Trajano

Governo estuda ‘imposto temporário’ para bancar novo auxílio emergencial

Aneel propõe devolver R$ 50,1 bi a consumidores em até cinco anos

Pandemia é citada por atrasos em obras no setor elétrico

Câmbio deve pressionar taxa ainda neste ano

Inflação desacelera com queda na energia

Unidades à venda

Preço de refinaria cai se Petrobrás sofre interferência

Síndrome pós-covid atinge crianças

As reações aparecem cerca de um mês após a criança contrair doença, independentemente de ter tido uma versão grave ou leve. Mais de cem crianças por semana estão sendo internadas em hospitais do Reino Unido com uma síndrome rara que está aparecendo semanas após serem infectadas pelo novo coronavírus, segundo informações do jornal britânico The Guardian. Trata-se da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), um conjunto de reações do sistema imunológico que já havia aparecido em crianças durante os primeiros meses da pandemia no Reino Unido e que, agora, após o país assistir a um novo aumento recorde dos casos, voltou a acontecer com maior intensidade. Os sintomas mais comuns são febre persistente de até 40 graus, dores abdominais, pressão sanguínea muito baixa e manchas na pele. Em casos mais graves, podem evoluir para uma infecção generalizada.

País reduz testes que identificam linhagens do vírus

Nº caiu de 1.823 entre março e maio de 2020 para 585 de novembro a janeiro; trabalho é essencial para rastrear as cepas do Sars-cov-2 que circulam em cada área e as mutações. Pouca verba, burocracia na compra de insumos e rede pequena de laboratórios são. O depósito das análises no sistema Gisaid pode demorar algumas semanas e esse atraso pode ter algum impacto na redução, mas, segundo pesquisadores, apenas isso não explicaria a queda expressiva de 68% no número de genomas sequenciados entre os dois períodos. De acordo com cientistas, o número mais alto de análises feitas no início da pandemia tem relação com esforços de grupos de pesquisa que, em muitos casos, remanejaram recursos já existentes para outros estudos na investigação do coronavírus. Somam-se a isso desafios como o baixo número de laboratórios especializados, recursos limitados e dificuldade na compra de insumos. O grupo ainda trabalha no sequenciamento de genomas do SARS-COV-2, mas reduziu o ritmo no segundo semestre por dificuldades “Nos meses de outubro a inicio de dezembro, ficamos sem reagentes por alguns problemas de importação.”

O Globo

Latam elimina check-in e fará passageiro despachar bagagem

Royalties: Rio quer Lira como ‘patrono’ de acordo

Emprego não pode ser sustentado por medidas emergenciais, diz Economia

Governo federal quer facilitar acesso de caminhoneiros ao MEI

Mercosul-UE: França quer impor condições ambientais para acordo

Manchete: Governo prepara novo auxílio para o pós-carnaval

Inflação desacelera, mas alimentos têm alta expressiva

Folha de S. Paulo

Especialistas pedem cuidado para site que checa vazamento

Avião poderá ter até 16 donos, e helicóptero, 32, decide Anac

Avanço do ecommerce faz varejistas temerem ‘camelódromo digital’

Aneel diz que energia pode subir 13% e propõe medidas

Com alívio na conta de luz, inflação desacelera em janeiro

Ford afirma que negocia indenização com funcionários ‘dentro de um orçamento limitado’

Demissão por justa causa por recusar vacinação será difícil, diz presidente do TST

Guedes quer dar 50% de fundos a estados para destravar tributária

Discussões sobre benefício elevam dólar, e BC intervém

Líderes do Senado elevam pressão por auxílio desvinculado de ajuste fiscal

Não há prova de Wuhan ser epicentro, diz OMS

Entenda como é a aplicação correta de uma vacina contra a Covid-19

Anvisa libera vacinas da Covax sem autorização emergencial

Médicos idosos encaram fila para tomar vacina na sede de conselho em SP

Com UTIs lotadas, 222 pacientes sem Covid aguardam leitos no RJ

Covid eleva risco a doente de câncer, aponta estudo

Especialistas defendem que pacientes sejam priorizados na vacinação. No momento em que áreas médicas defendem prioridade para seus pacientes na vacinação, estudos mostram que grupos de doentes oncológicos têm mais riscos de mortalidade pela infecção, o que poderia habilitá-los a receber o fármaco primeiro. Uma pesquisa do grupo Oncoclínicas, publicada no Journal of Clinical Oncology, acompanhou 198 pacientes oncológicos que tiveram Covid-19 entre março e julho de 2020. Desses, 33 morreram, uma taxa de mortalidade de 16,7%—seis vezes mais do que o índice global de mortalidade pelo coronavírus, de 2,4%. Dos pesquisados, 167 (84%) tinham tumores sólidos e 31 (16%), câncer hematológico.

Congresso quer auxílio, BC faz alerta, e dólar sobe

Presidente do Banco Central afirma que é inviável reeditar benefício sem compensação. Líderes no Senado aumentaram ontem a pressão por um novo auxílio emergencial, desvinculado do ajuste fiscal. Por outro lado, membros da equipe econômica e do Banco Central afirmam ser inviável a criação do auxílio sem compensação. Roberto Campos Neto afirmou que não participa da formulação da política fiscal, mas que há consenso entre Executivo e Legislativo de que é preciso ter disciplina. Dólar, risco-país e juros futuros subiram depois de Jair Bolsonaro falar em prorrogação.

Valor Econômico

IPCA e dúvidas sobre auxílio emergencial fazem dólar subir, apesar de BC atuar. O presidente do Senado mostrou-se indisposto a condicionar o auxílio emergencial a pautas relacionadas ao ajuste fiscal, pondo assim em xeque a pauta de reformas estruturais no Congresso

Novas ferrovias poderão ter ‘selo verde’

Certificação concedida por instituição britânica permitirá às concessionárias comercializar créditos de carbono no mercado

Certificação concedida por instituição britânica permitirá às concessionárias comercializar créditos de carbono no mercado Recuperação perde força, diz Campos Neto

No dia em que o IPCA veio abaixo do esperado, com variação de 0,25% em janeiro, presidente do BC reconheceu que a inflação se espalhou mais que o projetado. Recuperação foi em “V”, mas perdeu força, afirma Campos Neto. Para presidente do BC, vacinação lenta e nova variante do coronavírus atrapalham retomada

No dia em que o IPCA veio abaixo do esperado, com variação de 0,25% em janeiro, presidente do BC reconheceu que a inflação se espalhou mais que o projetado. Recuperação foi em “V”, mas perdeu força, afirma Campos Neto. Para presidente do BC, vacinação lenta e nova variante do coronavírus atrapalham retomada Para retomar auxílio, Economia quer volta da PEC do Orçamento de Guerra

PEC Emergencial é outro objetivo da pasta liderada por Paulo Guedes

PEC Emergencial é outro objetivo da pasta liderada por Paulo Guedes Anvisa dispensa burocracia para vacinas do Covax

Decisão segue praxe para imunizantes obtidos por intermédio da OMS

Decisão segue praxe para imunizantes obtidos por intermédio da OMS Brasil liderou reformas no setor de serviços em 2020, afirma OCDE

Para entidade, porém, país continua a impor restrições relativamente altas no comércio do segmento

Para entidade, porém, país continua a impor restrições relativamente altas no comércio do segmento Bolsonaro acena para França ao lançar programa de proteção da Amazônia

Bolsonaro lança programa que permitirá que capital privado ajude a manter áreas de conservação na Amazônia; Carrefour é primeiro parceiro

Bolsonaro lança programa que permitirá que capital privado ajude a manter áreas de conservação na Amazônia; Carrefour é primeiro parceiro Queda da migração ameaça a economia de países ricos

Fluxo de migrantes pelo mundo despencou com medidas restritivas adotadas para conter o coronavírus. Isso pode prejudicar a economia de vários países desenvolvidos. (in grifo) Ex:”O sonho americano é alimentado pela ilusão Latina.”