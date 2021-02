Homem morre em confronto com a Polícia Militar em Cambé; arma de fogo e aproximadamente dois quilos de maconha foram apreendidos

O autor da resistência foi atingido e, nesse ínterim, o condutor do carro acelerou bruscamente, empreendeu fuga e não foi localizado. Garantida a segurança do local, foi acionado o socorro para o ferido, mas os bombeiros militares constataram o óbito no local.



Após receberem denúncia anônima de que um veículo sedan de cor preta estaria vindo de Rolândia carregado com drogas e armas, uma equipe da Cia. P. CHOQUE do 5º BPM iniciou diligências pela BR-369. Em dado momento, próximo ao km 164, visualizou um carro com as características repassadas e optou pela abordagem.

Quando o condutor parou o automóvel, o passageiro desembarcou efetuando disparos contra os militares estaduais e correu para uma área de mata, sendo que um desses tiros veio a acertar a porta dianteira do lado direito da viatura. Foi necessário o uso da força letal por parte dos agentes de segurança para a salvaguarda da integridade física destes e de terceiros e para repelir a injusta agressão.

O autor da resistência foi atingido e, nesse ínterim, o condutor do carro acelerou bruscamente, empreendeu fuga e não foi localizado. Garantida a segurança do local, foi acionado o socorro para o ferido, mas os bombeiros militares constataram o óbito no local. Foram acionados os demais órgãos competentes para o encaminhamento da ocorrência e o corpo foi recolhido pelo IML.

O suspeito ao desembarcar do carro e reagir à abordagem, deixou cair uma mochila que continha três tabletes que maconha, que pesaram 1,992 kg. Com ele foi apreendido um revólver calibre .38, com um cartucho intacto e cinco deflagrados, um celular e a quantia de R$ 150,00.

O indivíduo em óbito foi identificado no local como EDSON LEITE DA SILVA JUNIOR DE ARAÚJO de 26 anos, com indicativo criminal. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Londrina.

Com informações da Comunicação Social do 5BPM