Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 10 de Março de 2021

O Estado de S. Paulo

Huawei está descartada de rede do governo, diz ministro

Com pandemia, turismo perde R$ 290,6 bilhões

Serviços prestados têm alta de 0,6% em janeiro, informa IBGE

Governo quer ‘fundo de amortecimento’ para combustíveis

Novo cenário político leva a revisão de projeções

‘Auxílio emergencial foi mal desenhado’

Presidente do BC age junto a Lira contra posição de Bolsonaro

Guedes é contra desvincular verba da Receita, diz Tostes

Economia de gatilhos prevista em PEC é menor do que gasto com auxílio

O Globo

Huawei está fora da rede de comunicação do governo no 5G, diz Faria

Eike é denunciado por manipulação de mercado

Clientes da Caixa enfrentam dificuldade para usar o aplicativo

Pronampe: empresários terão mais 3 meses para pagar

Conta de luz vai subir 4,67% para clientes residenciais da Light

Lufthansa retoma voos para o Rio em junho

Teste para o ajuste fiscal

Renovação de vistos de brasileiros em Portugal cresce 55% na pandemia

Dólar bate R$ 5,87, mas fecha em alta de 0,23%, a R$ 5,79

Guedes defende manter recurso da Receita Federal

Pfizer pediu pagamento por vacina livre de impostos

Após decreto, supermercados gaúchos fecham corredores

‘Cláusulas abusivas’: Especialistas criticam contrato da Fiocruz com AstraZeneca, que pode ser fator em atrasos na vacinação

‘Não vi grandes líderes sem máscara’

Bolsonaro e Pazuello terão que se explicar sobre vacinas

Folha de S. Paulo

Brasil terá 5G híbrido até 2028, diz ministro das Comunicações

Erro trava repasse de isenção de tributo no gás

Eike é alvo de denúncia por manipulação de mercado no país e no exterior

Estamos mais bem preparados para restrições, diz Via Varejo

Governo anuncia aumento do prazo para pagamento do Pronampe por mais três meses

Deputados tentam evitar enxugamento da PEC

Aumento na circulação de pessoas impulsiona o setor de serviços e a pandemia em janeiro

Brasil precisa acelerar vacinação para permitir retomada, afirma OCDE

Investidor vê mais risco fiscal com petista do que com presidente

Ascensão de Lula retarda rompimento do mercado financeiro com Bolsonaro

Espanha prorroga restrições a voos vindos do Brasil

Pandemia pode abrir espaço para outsiders, diz acadêmica

Governo Bolsonaro teme destituição de aliado no país vizinho

Oposição no Paraguai se divide, e futuro de presidente fica indefinido

Senado aprova lei que torna ‘stalking’ crime

Docentes relatam dificuldades com protocolos na rede pública

Covaxin induz produção de anticorpos em 98% dos voluntários

TJ decide que escola não pode convocar professor para aula

Spray nasal não supera vacina, diz ex-líder anti-Covid de Israel

Semanas após o começo da vacinação, postos em áreas ricas de São Paulo não têm filas

Brasil bate recorde com 1.954 mortes por Covid em 24 horas

Após lockdown, Araraquara apresenta queda no número de novas infecções por coronavírus

Hospital das Forças Armadas no DF usa contêiner para corpos

Taboão registra 11 mortos à espera por UTI desde sexta

Ministério suspende doses extras para regiões mais afetadas

Os 11 indícios

Sob pressão, Pacheco e Lira cobram plano de chegada de vacinas

11 indícios reforçam que Pazuello e Saúde se omitiram na crise de Manaus

Valor Econômico

Covid aumenta gasto em saúde nos municípios

Juntas, 4.334 cidades gastaram um total de R$ 170,26 bilhões na função saúde em 2020, com alta nominal de 19,2% em relação a 2019; gastos seguem pressionados em razão da segunda onda da doença

STF suspende julgamento sobre Moro

Empatado em 2 a 2, julgamento foi interrompida por pedido de vista do ministro Kassio Nunes Marques, que não disse quando vai devolver o processo para a pauta

Rede 5G do governo terá teto de R$ 1 bi

A construção de uma rede exclusiva foi incluída no edital como uma das contrapartidas de investimento das operadoras que adquirirem licenças na faixa de 3,5 gigahertz (3,5 GHz)

Serviços voltam a crescer, mas pandemia deve atrasar retomada

Setor ainda está 3% abaixo do período anterior à crise

Para Fator, deter inflação requer juro real de 3%

Impacto da queda da renda das famílias na demanda e na atividade é obstáculo para normalização da política monetária

Prefeituras gastam 19% mais com saúde

Avanço é generalizado e mais que o dobro do das despesas totais dos municípios em 2020

Em novo recorde, covid beira 2 mil mortes por dia no país

Média de óbitos também é a mais alta da série e continua a crescer

Com 90% de ocupação na UTI, hospital do DF usa contêiner como necrotério

Com mortes por falta de atendimento na região metropolitana, São Paulo promete criar mais vagas

Brics racham sobre proposta de suspensão de patentes

Brasil, Rússia e China usam da diplomacia para negar apoio à proposta de Índia e África do Sul para facilitar quebra de mecanismos de propriedade intelectual no combate à covid-19

Alerta do BC bloqueia pressão para mudar PEC emergencial

Bolsonaro e ministros tentaram aprovar exceções a proposta que libera o auxílio emergencial

Defensoria Pública da União estoura limite do gatilho

Poder Executivo só deve acionar medidas fiscais em 2024

Acordo pode destravar votação de marco das ferrovias

Parecer pode incluir dispositivo que preveja a destinação de investimentos no corredor Centro-Leste

China ameaça supremacia dos EUA no Pacífico

Chefe do comando militar dos EUA no Indo-Pacífico alerta para risco de uma potencial ação agressiva da China diante do declínio da força de dissuasão americana na região

Pacote de Biden dará impulso à retomada global, aponta OCDE

O plano do presidente Joe Biden nos EUA alimentará o crescimento econômico global em 2021, que poderá alcançar 5,6%, segundo as novas projeções da OCDE. No caso do Brasil, o pacote americano deverá proporcionar um ganho adicional de 0,6 ponto no PIB