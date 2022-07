Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 21 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Ataque a sistema eleitoral envolve até órgão de controle

Auxílio de R$ 600 começa a ser pago em 18 de agosto

Parte do orçamento secreto foi usada na negociação da PEC

Órgãos e ministérios já se queixam de falta de verbas ante novo corte

Gasolina tem preço em linha com mercado externo

Devolução de ferrovias deve ter norma, diz TCU

Com teto de gastos até 2027, dívida fica abaixo de 70% do PIB, diz Tesouro

Rede de crimes na Amazônia se espalha por 24 Estados, diz estudo

O Globo

Bolsonaro insiste em indicar nomes vetados pela Petrobras

Com foco na campanha, agenda econômica empaca

ANS diz ao STF que fim de rol taxativo pode elevar preço dos planos

Bolsonaro contraria Economia para dar R$ 2 mil a policiais

Mais de R$ 5 bi

Folha de S. Paulo

Novo bloqueio no Orçamento de 2022 pode superar os R$ 5 bilhões

Líderes se reúnem no Paraguai em cúpula fragmentada

Mercosul conclui acordo de livre-comércio com Singapura

Governo insiste em eleger rejeitados pelo conselho da Petrobras

Gasolina teria de cair 50% para ficar entre as 20 mais baratas

Varejo facilita crédito e retoma o carnê para atrair consumidores de baixa renda

Auxílio de R$ 600 será pago a partir do dia 18, diz portaria

Inflação no Reino Unido atinge 9,4% em 12 meses, maior nível em 40 anos

Novo público de benefícios sociais pode passar de 8 milhões com a PEC

Alta do dólar trazmais inflação e reduz PIB potencial do Brasil

Valor Econômico

Piora do risco fiscal aumenta pressão sobre câmbio e juros

O mercado de juros tem sido particularmente afetado e as taxas futuras de curto prazo atingiram níveis não vistos desde 2016

Governo vai bloquear R$ 5 bi do Orçamento

Embora a arrecadação esteja forte e venha batendo recordes, a medida será necessária para manter as despesas do governo federal dentro dos limites do teto de gastos

Empresas oferecem crédito como benefício

Estudo da Serasa e Opinion Box mostra que endividados podem sofrer de insônia e ter dificuldade para se concentrar no trabalho

Mercosul fecha livre comércio com Cingapura e unifica corte de tarifa

Intenção do governo é que Cingapura possa consolidar-se como porta de entrada de produtos brasileiros e do Mercosul no Sudeste Asiático e no Pacífico

Orçamento terá novo bloqueio de R$ 5 bi

Medida é necessária para acomodar gastos fora do programado e deve ser publicada nesta sexta-feira, 22

Consumidor pode levar até 6 dias para sentir redução na gasolina

Repasse da queda de preço só ocorrerá depois que estoques com valores antigos nas distribuidoras e postos forem esgotados

IGP-10 desacelera e variação recua de 0,74% em junho para 0,60% este mês

Indicador acumula alta de 9,18% no ano e de 10,87% em 12 meses

Síndrome aguda segue em alta no Norte e Nordeste

Coronavírus está por trás de quase 80% dos casos de SRAG

Mineração na ‘nuvem’ é mais rentável, aponta Accenture

Um programa holístico de transformação digital pode reduzir gastos com tecnologia de 15% a 20%, segundo estudo da consultoria

Cresce a concorrência na área de crédito rural com subsídio

Banco do Brasil, líder do segmento, terá menos recursos equalizados do que na safra passada

Soja para a China

Baixa margem de lucro das esmagadoras diminuiu o apetite chinês pela oleaginosa nos últimos meses

Riscos em alta ampliam deterioração dos ativos

Dólar sobe ao maior nível desde janeiro; juros rondam os 14%

A importância das variáveis macro na construção da carteira

Grosso modo, ações gostam de crescimento, mas não de inflação; ativos de renda fixa não gostam de crescimento nem de inflação; e moedas respondem aos diferenciais de crescimento e inflação ao longo do tempo