Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 11 de Janeiro de 2021

Alternativa ao auxílio é remodelar programas

‘Dependo do Bolsa Família da ex-esposa’

‘Não acredito que coloquem nada no lugar’

Pesquisa mineral tem fila de 74 mil áreas

‘Planos de saúde podem ter um alcance maior’

Vacina ditará recuperação das aéreas

‘Toda crise passa e o País pode voltar rápido’

Fim de auxílio pode jogar 3,4 mi na extrema pobreza

Estudo mostra que, com a pandemia em pleno andamento e o fim da ajuda financeira dada pelo governo, País deve ter este ano mais de 17 milhões de pessoas vivendo com menos de US$ 1,90 por dia; desigualdade, que caiu em 2019, deve voltar a subir.De 2012 a 2019, a variação das taxas de pobreza decorreu da dinâmica econômica – quando o País crescia, a pobreza era reduzida e vice-versa. No ano passado, no entanto, o auxílio emergencial (de cinco parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300) serviu para que a potência da política social aumentasse muito.Desigualdade. Um outro levantamento, do pesquisador Daniel Duque, do IBRE/FGV, aponta que a desigualdade deve aumentar quase 10%, por conta do fim do auxílio, e que 2020 deve ser um ano perdido na redução das diferenças sociais. O Índice de Gini (medidor da desigualdade, em que quanto mais próximo de 1, pior é a distribuição de renda) estava em 0,494 em novembro passado. Sem o auxílio, o indicador iria a 0,542 nas mesmas condições daquele mês. Isso se daria porque a renda da população, em novembro, chegou a R$ 1.286, em média – patamar 5,8% maior, em termos reais, que o observado em maio, no início do pagamento das parcelas do benefício emergencial, segundo a Pnad-covid, pesquisa feita pelo IBGE durante a pandemia, mas com metodologia diferente da Pnad Contínua.

Estados vão leiloar este ano de aeroporto a abatedouro

Capitais têm queda de receita: Perda de R$ 2 bi no orçamento desafia prefeitos

Contexto – Economia expôs dura realidade nas posses

Relação comercial crescente com a China exige estratégia mais sólida

Imposto sobre fortunas vai a debate na Câmara, mas é rejeitado por Guedes

Abandonado, tributo volta à pauta de europeus com pandemia

Mudança em benefício para idoso carente não deve aliviar Orçamento

Botijão de gás deve bater R$ 80 em SP com reajuste

CVM analisa movimentação atípica em ações da Via Varejo

O tamanho e a ordem de grandeza de cada país: Fábio Wajngarten

Gratuidade do transporte para idosos: o que diz a ciência?: Jorge Félix

É preciso acabar com o modelo digital baseado nos dados pessoais

Turismo ferroviário tenta superar baque da pandemia

Governo limita produção, diz indústria da seringa

Japão notifica Brasil sobre variante em 4 viajantes vindos do Amazonas

Taxação de fortunas é alvo de crítica da Receita

Receita Federal apresentou à Câmara críticas à proposta de criar um imposto sobre grandes fortunas. A ideia é defendida por parlamentares, mas rejeitada pelo ministro Paulo Guedes (Economia). O fisco não descarta o debate sobre o tributo para reduzir a desigualdade social, mas vê dificuldade em definir critério para fortunas e defende outras medidas. GOVERNO BRECA PRODUÇÃO AO OPTAR POR UM SÓ TIPO DE SERINGA PARA VACINAS, DIZ INDÚSTRIA. Modelo único adotado pelo Ministério da Saúde para imunização contra Covid-19, o ‘bico de rosca’, cria restrições. Mas todo esse reforço na produção pode não ser suficiente para garantir a imunização dos brasileiros contra a Covid-19, ou seja, para a aplicação das duas doses da vacina em pelo menos 70% da população, sem risco de desabastecimento ao longo da campanha. Isso porque o Ministério da Saúde restringiu a vacinação a apenas um modelo de seringa: a de 3 ml com o chamado “bico de rosca”, limitando a produção nacional a 1,5 milhão por dia. A indústria pode não dar conta da demanda a tempo da chegada das doses em todos os estados.

Receita ignora portarias e aplica multas na pandemia

Para advogados e professores da área tributária, esse seria apenas mais um episódio dentre os vários problemas de interpretação e mesmo de “abusos” praticados pelo Fisco ao longo dos anos União pode ser acionada no STF por vacinação

Brasil é hoje um dos poucos países, entre as maiores economias do mundo, a não ter iniciado a imunização Indústria tenta atrair mulheres à engenharia

Dos 976.035 profissionais registrados no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, menos de 20% são do sexo feminino Com 10% dos acidentes de trabalho, covid é maior causa de afastamento

Doença afastou 10,8 mil trabalhadores de julho a setembro, aumento de 246% em relação aos três meses anteriores Saúde revê plano para requisição de seringas e agulhas

Após decisão de Lewandowski, Ministério prepara ajuste na iniciativa de requisitar estoques de fabricantes desses produtos; objetivo será não afetar pedidos já encomendados por Estados e prefeituras Em busca de vacina, emergentes e pobres recorrem a China e Rússia

De 211 contratos de venda ou em negociação, Pequim e Moscou respondem por 76 Cenário segue favorável à pecuária bovina no Brasil

Oferta escassa mantém arroba em alta; consumo interno cai Embarques dos frigoríficos alcançaram novos recordes

Exportações de carne bovina do país somaram 2,016 milhões de toneladas e renderam US$ 8,4 bilhões em 2020, segundo a Abrafrigo Crise reforça necessidade de ajuste em fundos de crédito privado

Apoiada em produtos de liquidez diária, indústria sofreu com onda de saques em 2020