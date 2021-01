Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 18 de Janeiro de 2021

Anvisa faz ressalvas às duas vacinas, e avaliação continuará (Folha)

Documentos previstos no Guia nº 42/2021 Status (Butantan)

Observações (Coronavac)

VIII – Relatório de imunogenicidade (dados clínicos)

Superado por análise Benefícios X Riscos.

Mantido condicionado a termo de Compromisso Condicionado à realização de estudo para avaliação da resposta imunogênica de participantes do estudo clínico de fase 3 da vacina Coronavac que desenvolveram a doença e um subgrupo de 10% dos participantes que não desenvolveram a doença nos períodos pré-vacinação, duas semanas e quatro semanas após a vacinação, conforme desenho aprovado de estudo clínico. Prazo: 28 de Fevereiro de 2021. (Fonte: Anvisa)

O Estado de S. Paulo

Queda de preço de equipamentos faz País dobrar geração de energia solar

‘A intenção é gerar de 130% a 150% da minha conta’

‘Problema fiscal é uma certeza no Brasil’

Pfizer tenta combater ‘fake news’ sobre vacina

Crise pressiona marcas de carros de luxo

Concessão da Cedae, no Rio, deve gerar R$ 40 bi em receitas

Pelo edital, estatal manterá serviço de tratamento de água

Mudanças no trabalho, aceleradas pela pandemia, desafiam sindicatos

Queda de sócios e de receitas afeta entidades

Resistência à automação dificulta adaptação aos novos tempos

Correção à vista? Os rumos da Bolsa em 2021

Para BNDES, modelo envolve baixo risco

Queda de custo permite País dobrar geração de energia solar

A geração de energia solar dobrou a capacidade instalada no País em 2020, depois de R$ 13 bilhões em investimentos. Segundo especialistas, a redução de preços de equipamentos tem atraído mais empresas e consumidores. A Associação Brasileira de Energia Solar informa que o aumento da potência conquistada no ano passado é suficiente para iluminar 3,7 milhões de domicílios.

A geração de energia solar dobrou a capacidade instalada no País em 2020, depois de R$ 13 bilhões em investimentos. Segundo especialistas, a redução de preços de equipamentos tem atraído mais empresas e consumidores. A Associação Brasileira de Energia Solar informa que o aumento da potência conquistada no ano passado é suficiente para iluminar 3,7 milhões de domicílios. Visibilidade e decência

Ninguém que examine a evolução recente do mundo do trabalho tem qualquer dúvida de que, depois das exigências impostas pela pandemia de covid-19, o trabalho em domicílio ganhará ainda mais importância nos próximos anos. (OIT) no estudo O trabalho em domicílio: da invisibilidade ao trabalho decente. O título sintetiza o objetivo da publicação. Com o estudo, a OIT pretende mostrar a dimensão e as condições do trabalho em domicílio, ainda pouco visível do ponto de vista da proteção legal, e apontar os meios pelos quais tais condições podem ser melhoradas para que esse tipo de ocupação se equipare, nos seus aspectos essenciais, ao trabalho desempenhado nos ambientes tradicionais das empresas. É o caminho para dar visibilidade e decência ao trabalho em casa.

O Globo

Sem mais hidrelétricas

Cenário para aplicações se mantém favorável a ativos de risco em 2021

Aéreas precisam de até US$ 80 bi em ajuda financeira

Petroleiras correm para fazer combustível verde

Folha de S. Paulo

Negociação de BDRs cresce mais de 460% com adesão de pessoa física

Fundos públicos gastaram R$ 1,7 mi com candidatos sem adversários

Ataques hackers prejudicam negócios que usam as redes sociais para vender

Anvisa faz ressalvas às duas vacinas, e avaliação continuará

Rússia nega recusa, e agência diz aceitar novo pedido da Sputnik V

Candidatos são barrados de salas do Enem por causa de superlotação

Caixa Econômica Federal é o novo operador do seguro DPVAT, diz Susep

30% do ecommerce criado na pandemia vai permanecer

Disparada no IGP-M deixa investidor sem saída e diversificação é alternativa

Consumidor deve ter calma ao aceitar produtos financeiros

Setor financeiro cresce com boom de fintechs em 2020

Entenda por que a imunização é tão importante agora

Mais de 2 milhões de mortes são evitadas por ano no mundo graças a imunizantes. Doenças como poliomielite (paralisia infantil) e sarampo já são muito mais raras do que antigamente (apesar do esforço de movimentos antivacina em denegrir a imagem dos imunizantes), e há até exemplos de erradicação, como o da varíola, que se propagava pelo ar e matava 30% dos contaminados.A Covid-19, com cerca de 2% de letalidade nos casos detectados, não é nenhuma varíola, mas mesmo assim já fez bastante estrago: são mais de 2 milhões de mortes em todo o mundo, e 10% disso só no Brasil.

Valor Econômico

Covid atrasará a recuperação de empregos

Para pesquisador do Ipea, a melhor política econômica em 2021 se chama vacina, distanciamento social e máscara. Piora da pandemia afeta mercado de trabalho.Possível reintrodução de medidas de isolamento pode atingir principalmente o setor informal.

Para pesquisador do Ipea, a melhor política econômica em 2021 se chama vacina, distanciamento social e máscara. Piora da pandemia afeta mercado de trabalho.Possível reintrodução de medidas de isolamento pode atingir principalmente o setor informal. “Impacto da imunização leva três meses”

Pesquisador avalia que, no geral, país está em uma primeira onda prolongada, mas capital do Amazonas vive caso clássico de segunda onda. Vacina só terá efeito após três meses, afirma especialista. Pedro Curi Hallal, da Universidade Federal de Pelotas, diz que país terá que manter medidas de controle

Pesquisador avalia que, no geral, país está em uma primeira onda prolongada, mas capital do Amazonas vive caso clássico de segunda onda. Vacina só terá efeito após três meses, afirma especialista. Pedro Curi Hallal, da Universidade Federal de Pelotas, diz que país terá que manter medidas de controle Governadores vão a Brasília discutir plano

Chefes de Estados também planejam cobrar celeridade da Anvisa na liberação do uso emergencial das vacinas que serão produzidas pelo Instituto Butantan e Fiocruz

Chefes de Estados também planejam cobrar celeridade da Anvisa na liberação do uso emergencial das vacinas que serão produzidas pelo Instituto Butantan e Fiocruz Produtor de arroz deve ter ganhos maiores neste ano

Em 2020, quando a colheita começou, o preço da saca de 50 quilos custava menos da metade do valor praticado no fim da segunda semana de 2021, segundo o indicador Cepea-Senar/RS

Em 2020, quando a colheita começou, o preço da saca de 50 quilos custava menos da metade do valor praticado no fim da segunda semana de 2021, segundo o indicador Cepea-Senar/RS Plano nacional inicia na quarta, diz ministro

Pazuello diz que Brasil tem condições de vacinar até 1 milhão por dia

Pazuello diz que Brasil tem condições de vacinar até 1 milhão por dia Amazonas faz Estados acenderem sinal de alerta

Em 21 Estados e no DF, novo coronavírus está em expansão. Manaus vive semana de desespero e mais de 150 morrem nos últimos 3 dias

Mesmo com a chegada do oxigênio em muitas unidades de saúde, o insumo tinha hora para acabar e não era suficiente para suportar a demanda. Cenário caótico de Manaus pode se repetir no país, alerta pesquisador. Nova linhagem do coronavírus reforça a necessidade do isolamento social, segundo especialista da Fiocruz Amazônia

Em 21 Estados e no DF, novo coronavírus está em expansão. Manaus vive semana de desespero e mais de 150 morrem nos últimos 3 dias Mesmo com a chegada do oxigênio em muitas unidades de saúde, o insumo tinha hora para acabar e não era suficiente para suportar a demanda. Cenário caótico de Manaus pode se repetir no país, alerta pesquisador. Nova linhagem do coronavírus reforça a necessidade do isolamento social, segundo especialista da Fiocruz Amazônia Restrições ameaçam levar Europa a uma nova recessão

Indicadores de alta frequência mostram menos deslocamento e consumo modesto nas principais economias da zona do euro, nas primeiras semanas de janeiro

Indicadores de alta frequência mostram menos deslocamento e consumo modesto nas principais economias da zona do euro, nas primeiras semanas de janeiro AL levará mais tempo do que outras regiões emergentes para se recuperar. Questões pré-existentes, como problemas fiscais, atraso da vacina em alguns países, novas ondas e mais restrições podem atrasar a retomada

EUA perto de 400 mil mortes por covid-19

Autoridades de saúde anunciaram 3.830 mortos por coronavírus no sábado. Até a noite de ontem os EUA acumulavam 397.258 mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins

Autoridades de saúde anunciaram 3.830 mortos por coronavírus no sábado. Até a noite de ontem os EUA acumulavam 397.258 mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins A agenda ambiental da China e a agropecuária brasileira

Empresa chinesa anunciou a meta de rastrear toda a soja que compra no Brasil de fornecedores diretos.

Empresa chinesa anunciou a meta de rastrear toda a soja que compra no Brasil de fornecedores diretos. Vacina da Pfizer tem atraso na Europa

Farmacêutica enfrenta problemas de logística em vários países, que levam a atraso na entrega do medicamento

Farmacêutica enfrenta problemas de logística em vários países, que levam a atraso na entrega do medicamento Covid leva publicidade a mergulhar em redes sociais e plataformas

Mercado publicitário terá de usar a linguagem das redes sociais e plataformas de tecnologia

Mercado publicitário terá de usar a linguagem das redes sociais e plataformas de tecnologia Se você trabalha enquanto dorme o expediente nunca acaba

A colunista Stela Campos conta como profissionais ficam reféns do trabalho quando sofrem de insônia ou executam tarefas mesmo estando dormindo

A colunista Stela Campos conta como profissionais ficam reféns do trabalho quando sofrem de insônia ou executam tarefas mesmo estando dormindo Exportação de etanol cresce, e dependência dos EUA diminui

Em 2020, participação americana nas vendas recuou para 36%

Em 2020, participação americana nas vendas recuou para 36% FGV prevê alta da produção agroindustrial em 2021

Após queda em 2020, indicador do FGV Agro poderá subir mais de 3% este ano

Após queda em 2020, indicador do FGV Agro poderá subir mais de 3% este ano Governo paulista decide taxar leite pasteurizado

Aumento do ICMS sobre hortifrutigranjeiros, insumos e energia elétrica é revogado

Aumento do ICMS sobre hortifrutigranjeiros, insumos e energia elétrica é revogado Como mudar o regime de tributação no plano de previdência?

Em relação à tabela regressiva, quanto mais tempo contribuindo, menor o imposto que será pago

Em relação à tabela regressiva, quanto mais tempo contribuindo, menor o imposto que será pago Tribunais afastam possibilidade de juízes responderem por abuso de autoridade. Cortes reformam decisões de magistrados que temiam ser penalizados por penhora on-line