O Estado de S. Paulo

Manchete: PEC vira moeda para barganhas entre Congresso e o velho governo

BC altera regra sobre limites e horários do Pix

Supremo decide a favor da ‘revisão da vida toda’ das aposentadorias

Equipe de Lula vê aprovação da PEC até o dia 15

PIB projeta limite de R$ 148 bi na PEC da Transição

Após puxar retomada, consumo das famílias perde fôlego sob juro alto

Com perda de ritmo, PIB cresce 0,4%

O Globo

Manchete: PIB desacelera e acende alerta para estagnação

Espaço de R$ 96 bilhões: Folga aberta é menor do que governo estima

IBGE revisa dados, e 2021 tem crescimento maior

Líder do PT aceita reduzir PEC para R$ 150 bi, valor visto como ‘neutro’

Grupo da transição quer apurar uso eleitoral do Auxílio Brasil

Revisar benefícios da Previdência eleva risco fiscal

Supremo decide a favor da ‘revisão da vida toda’ na aposentadoria

“A ocupação vai crescer em um ritmo bem menor”

Brasil ocupa a 24ª posição em ranking global

É erro grave a visão do novo governo sobre a Previdência

Equipe de transição propõe mudar funções da Polícia Rodoviária

Folha de S. Paulo

Manchete: PIB cresce 0,4% no 3º trimestre, mas perde ritmo

Trigo e milho salvam PIB agropecuário de um resultado pior

PIB continua a andar em ritmo mais acelerado do que se imaginava

Pix deixa de ter limite por transação em 2023

Revisão da vida toda do INSS é aprovada no STF por 6 votos a 5

Desenvolvimento: Tarcísio sugere vender ações da Sabesp e mira modelo Eletrobras

CNN (sem audiência) Brasil anuncia reestruturação e corta 130 funcionários

Valor Econômico

Aposentados vencem disputa que pode alcançar R$ 480 bi

Valor estimado pela União considera um cenário em que a correção seria paga a todos os favorecidos pela decisão, incluídos pagamentos retroativos e futuros

Transição já admite PEC de R$ 140 bilhões

Economistas e agentes do mercado financeiro já mencionaram cifras entre R$ 80 bilhões e R$ 130 bilhões como o tolerável para evitar que a relação dívida/PIB dispare

PIB perde força e desaceleração deve seguir em 2023

A queda da agropecuária, de 0,9%, o efeito da alta dos juros e a expansão mais forte das importações que das exportações ajudam a explicar a perda de fôlego

Reorientação da Petrobras será lenta

Dificuldade está no fato de que a governança da empresa exige que as decisões de investimento passem por várias instâncias até chegar ao conselho de administração

Exportação em novembro amplia receita com vendas em volume maior

Para subsecretário, é “provável” que superávit da balança comercial supere os US$ 55,4 bi estimados pelo Ministério da Economia

Para especialistas fundo que equalize combustível é viável

Ideia de criar colchão para conter a variação de preços esteve na pauta do Legislativo este ano

Lula terá que conviver com orçamento ‘secreto’

Só se fala em furar o teto; ninguém leva a sério o corte de gastos

PIB perde força no 3º tri, mas demanda interna tem alta forte

Expectativa é de continuidade da desaceleração, com efeito mais forte do juro alto e da economia global fraca

Para governo, economia retornou aos trilhos pré-pandemia

Na visão da SPE, resultado do terceiro trimestre reflete “recuperação consistente” em todos os setores

PIB per capita supera pré-covid, mas desacelera

Apesar da recuperação, país ainda está longe do resultado anterior a 2015, diz Silvia Matos, do FGV Ibre

Juro e migração do consumo para serviços seguram a indústria de transformação

Segmento ficou praticamente estável, com alta de 0,1%, mas cresce 1,1% quando construção entra na conta

Com revisão, Brasil ganha uma posição entre maiores economias do planeta

PIB do país supera o da Austrália em 2021 e é o 12º maior do mundo

Impulsos ao consumo tendem a ‘zerar’, diz economista-chefe do banco Fator

Economista-chefe do Banco Fator acredita que crescimento do consumo das famílias não se sustenta

Bolsonaro quer crédito extraordinário para rombo de R$ 13,6 bi

Casa Civil faz consulta a TCU para saber se caso se enquadra nas condições que permitem MP

Centrais pedem recomposição do mínimo

Em encontro com Lula, sindicalistas sinalizam querer repactuação de pontos da reforma trabalhista, mas presidente eleito não se compromete a atendê-los

GS Inima vai manter plano de expansão no Brasil

Rumo político pode afetar estratégia de crescimento, mas não tira interesse no país, diz presidente global

Reciclagem avança e indica setor estruturado no Brasil

Produção de plásticos reciclados no país superou pela primeira vez a marca de 1 milhão de toneladas, em 2021

Preços de adubos recuam, mas compras para 2023 estão fracas

Alta de juros e expectativa de novas quedas geram cautela no campo