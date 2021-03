Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

O Estado de S. Paulo

Nova onda de covid interrompe retomada de pequena empresa

G20 discute tributação de economia digital, mas Brasil engatinha no tema

100 milhões de cheques em 10 dias, promete Biden

Pacheco vai discutir com Paulo Guedes aumento de preços

Prévia do PIB do BC apura alta de 1,04% em janeiro

Governo pede urgência para pagar salários

Congresso promulga PEC que abre porta para pagamentos

Maioria vai receber R$ 150 do novo auxílio

INSS poderá conceder auxílio-doença sem perícia até o fim do ano

Seguro-desemprego de domésticas deve ser ampliado

Corte de salário e jornada e suspensão de contratos deverão atingir 3 milhões

Governo Trump pressionou País a rejeitar Sputnik V

China se beneficia com necessidade do Brasil por vacinas

Prisão da ex-presidente reacende protestos na Bolívia

Uruguai começa a vacinar maiores de 50 e inclui brasileiros de dupla cidadania

Saúde abandona meta de testes e mantém estoques

No centro da capital, esvaziado na fase emergencial, fila por almoço

SP vacinará idosos de 70 anos a partir do dia 29

Anvisa diz que não há registro de coágulos ligados ao imunizante

O Globo

Candido Mendes prevê 20 polos de EAD no Rio

Portugal: visto ‘gold’ atrai milionários brasileiros

Governo estuda dispensar perícia presencial no INSS

‘A melhor política fiscal é vacinar rápido a população’

Economistas já veem um ambiente de estagflação no país

Butantan entrega mais 3,3 milhões de doses da CoronaVac

Sob pressão: Pazuello anuncia compra de vacinas da Pfizer e da Johnson e defende sua gestão

Folha de S. Paulo

Lira e Pacheco defendem discutir modelo de privatização da petrolífera

CVM abre 4 processos para investigar troca na Petrobras

Aplicativos de delivery anunciam auxílio para restaurantes

Grandes bancos elevam crédito para clientes mais arriscados na pandemia

Congresso promulga PEC que destrava novo auxílio

Mercado vê IPCA a 4,6% em 2021

Dólar sobe para R$ 5,64, e Ibovespa tem alta de 0,6%

Moletom entra no cálculo de inflação no Reino Unido

Governo autoriza laboratórios a aumentar em até 4,88% preços de medicamentos

Atividade econômica cresce 1,04% em janeiro, diz Banco Central

Pandemia é chance para país desenvolver tecnologia de saúde, diz economista

‘Efeito Amazonas’ pode se espalhar pelo Brasil, alerta relatório do BC

SP avalia redução de ICMS de carnes e leite pasteurizado

Campanha de movimentos sociais quer levar cesta básica a 223 mil famílias

Apesar de vacinação acelerada, Chile tem repique de casos

Dados vazados de 223 milhões são atribuídos ao Poupatempo

Pandemia cancela feiras agrícolas pelo 2o. ano

SP anuncia vacinação para 70 e 71 anos e hospital de campanha

Doria fala em adotar lockdown se casos em SP continuarem altos

Não há ministro que consiga trabalhar com Bolsonaro, diz governador do RS

Governo Trump pressionou Brasil a recusar a Sputnik V

Fiocruz começa a entregar primeiras vacinas feitas no Brasil

Ludhmila diz sofrer ameaças após convite para assumir Saúde

Cresce busca por home care e hospitais de transição no país

Análise – Igor Gielow: Gestão desastrosa do general Pazuello resume o dano que aderir a Bolsonaro causou aos militares

General deixa ministério investigado pela Polícia Federal

Cardiologista fez campanha para Bolsonaro em 2018

Em ato final, Pazuello admitiu que Bolsonaro avaliava trocá-lo

Marcelo Queiroga, médico, aceita convite e assume Saúde

Europeus suspendem Oxford; para OMS, não vacinar é pior

Ao menos 18 países interromperam o uso do imunizante; OMS diz que risco de não vacinar é maior.suspenderam temporariamente a aplicação de vacinas Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 para se certificarem de que elas não têm ligação com efeitos colaterais mais graves.As suspensões começaram na semana passada, após casos de morte por trombose na Dinamarca e na Áustria, e se ampliaram apesar de recomendações contrárias tanto da OMS quanto da EMA. As duas entidades afirmam que os dados disponíveis até agora não indicam uma proporção de casos maior que a que ocorre na população em geral —de um caso a cada mil indivíduos, aproximadamente. Grupos de especialistas de ambas as organizações se reúnem nesta terça (16), separadamente, para avaliar as informações disponíveis e emitir novas recomendações.A Anvisa afirmou que está acompanhando e buscando informações junto às autoridades internacionais sobre possíveis eventos adversos relacionados ao uso da vacina de Oxford. Por meio de sua área internacional, a agência solicitou informações sobre a investigação promovida na Europa. Nas bases nacionais que reúnem os eventos ocorridos com vacinas não há registros de embolismo e trombose associados às vacinas contra a Covid-19, segundo a Anvisa. Nesta segunda (15), a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, afirmou que é esperado que as redes de vigilância acompanhem alertas de efeitos colaterais de medicamentos e vacinas, e que nenhum deles está 100% livre de provocar reações.

Valor Econômico

Queiroga ocupará pasta de Pazuello

Troca ocorre em meio ao período mais grave da pandemia no Brasil, com recorde de mortes e infectados pela covid-19, o colapso do sistema hospitalar em diversos estados e a falta de vacinas

Troca ocorre em meio ao período mais grave da pandemia no Brasil, com recorde de mortes e infectados pela covid-19, o colapso do sistema hospitalar em diversos estados e a falta de vacinas Isolamento e alta do IGP-M afetam reajuste dos aluguéis

Setor de shoppings, muito atingido pelas medidas de combate à covid, tem 359 centros de compras fora de operação e 213 abertos, alguns com restrição parcial

Setor de shoppings, muito atingido pelas medidas de combate à covid, tem 359 centros de compras fora de operação e 213 abertos, alguns com restrição parcial Pacheco e Lira descartam CPI, agora, sobre a pandemia

Presidentes do Senado e da Câmara afirmam que são contrários a um “lockdown” geral no país e defendem medidas restritivas locais para combater o avanço do coronavírus

Presidentes do Senado e da Câmara afirmam que são contrários a um “lockdown” geral no país e defendem medidas restritivas locais para combater o avanço do coronavírus Atividade surpreende em janeiro, mas tem fôlego curto

Alta de 1,04% do IBC-Br não deve se repetir em março

Alta de 1,04% do IBC-Br não deve se repetir em março Média de mortes bate novo recorde e chega a 1.855 por dia

Cartórios registram 31% de alta na média geral de óbitos em um ano de pandemia

Cartórios registram 31% de alta na média geral de óbitos em um ano de pandemia Para 81%, vacinação é lenta e reflete falta de planejamento

Brasileiros veem pandemia piorando, aponta pesquisa Febraban/Ipespe

Brasileiros veem pandemia piorando, aponta pesquisa Febraban/Ipespe China mantém retomada, mas desemprego sobe

Dados divulgados ontem mostram a continuação da retomada da segunda maior economia do mundo, embora ela se tenha desacelerado um pouco a partir de janeiro, diante de nova onda de restrições para controlar surtos do vírus

Dados divulgados ontem mostram a continuação da retomada da segunda maior economia do mundo, embora ela se tenha desacelerado um pouco a partir de janeiro, diante de nova onda de restrições para controlar surtos do vírus E-commerce de frutas, verduras e legumes da China já gira US$ 42 bi

Com 730 milhões de usuários, Pinduoduo cresce na pandemia movido por preço baixo e serviços

Com 730 milhões de usuários, Pinduoduo cresce na pandemia movido por preço baixo e serviços Pesquisa faz reconhecimento facial de bovinos em MS

Estudo foi conduzido pela Embrapa e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Estudo foi conduzido pela Embrapa e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Ministério confirma VBP da agropecuária de R$ 1 trilhão

Aumento em relação ao recorde de 2020 chega a 12%