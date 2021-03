Polícia Civil busca informações de homem suspeito de furtar bicicleta em Cambé

A Polícia Civil de Cambé divulgou imagens na noite da última segunda-feira (15) de um homem suspeito de furtar uma bicicleta da marca Bicicleta Colli Sparta Mtb, Aro 29, 21 Marchas, com Freio À Disco, avaliada em R$ 1.100,00.

As pessoas que tiverem informações sobre o suspeitos podem ligar no disk denuncia da Policia Civil pelo numero 181, no 190 da Polícia Militar ou mesmo pelo WhatsApp denuncia (43) 3249-8615 da Polícia Civil, todas as denuncias podem ser feitas de forma anônima.

Segue imagens divulgadas: