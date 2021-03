Os times de maior sucesso da história da Série A do Brasileirão

Depois do atraso na data de início, devido à pandemia global de Coronavírus, a edição 2020 da Série A do Brasileirão já foi concluída e, após uma temporada dramática, foi o Flamengo quem ergueu o troféu. No final, apenas um ponto separou Rubro-Negro na liderança do segundo colocado Internacional, enquanto Vasco Da Gama, Goiás, Coritiba e Botafogo foram rebaixados para a Série B.

Foi um impressionante oitavo título para o Flamengo, mas onde isso os deixa na tabela de classificação de todos os tempos? Pois bem, vejamos os times de maior sucesso da história do Brasileirão da Série A. Leia para saber mais!

Palmeiras – 10 títulos

O Palmeiras, campeão da Copa Libertadores de 2020, é o time de maior sucesso da história do campeonato com 10 títulos, por isso costumam ser os queridinhos a vencer com quem gosta de aposta online. O Verdão conquistou seu primeiro título em 1960, a segunda edição do torneio, e conquistou mais quatro vezes na década de 1960, antes do sucesso consecutivo em 1972 e 1973. Houve outros títulos sucessivos em 1993 e 1995, com seus mais recentes triunfos ocorrendo em 2016 e 2018.

Santos – 8 títulos

O Santos é apenas um dos três clubes que nunca foram rebaixados da primeira divisão e seus oito títulos são creditados a isso. A maior parte do sucesso do Alvinegro veio na década de 1960, quando conquistou cinco títulos consecutivos entre 1961 e 1965, antes de adicionar um sexto troféu a sua sala em 1968. No entanto, foi só em 2002 que o Santos colocou as mãos em título, com nomes como Elano e Robinho levando-os à glória. A edição de 2004 do torneio foi a oitava e última vez que o clube ergueu o troféu. Santos também teve que se contentar com o recorde de segundo lugar em oito ocasiões, incluindo em 2016 e 2019.

Flamengo – 8 títulos

O Flamengo também está na lista dos que nunca foram rebaixados, mas seu sucesso tem sido bastante variado. Rubro-Negro venceu pela primeira vez a Série A em 1980 e venceu mais três vezes em 1982, 83 e 87. Depois, só em 1992 é que eles colocaram as mãos no troféu e, depois desse triunfo, tiveram que esperar até 2009. Passou-se mais uma década antes de ganharem o troféu novamente. No entanto, eles agora levantaram a Série A de maneira consecutiva, e seus torcedores certamente esperam que eles consigam conquistar o nono título este ano.

Corinthians – 7 títulos

Enquanto os clubes mencionados acima desfrutaram de grande parte do sucesso nos primeiros dias do torneio, o Corinthians experimentou a glória muito mais recentemente. O Timão venceu a Série A pela primeira vez em 1990 e venceu mais duas vezes antes do final da década, com vitórias sucessivas em 1998 e 1999. Seguiram-se outros títulos em 2005, 2011, 2015 e 2017. No entanto, seus torcedores devem ter ficado um tanto decepcionados com a 12ª colocação na última temporada, o que significa que terão que se contentar com uma vaga na Copa Sul-Americana ao invés da Copa Libertadores.