Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 26 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Empresários e banqueiros aderem a carta aberta em defesa da democracia

Mercado ainda projeta inflação fora da meta

Com queda de 17,4% no mês, litro da gasolina fica em R$ 6

Caixa oferece crédito a empresas pelo Pronampe

Manter Auxílio de R$ 600 em 2023 é ‘desafio’, diz secretário do Tesouro

Conselho da Petrobras vai avaliar antecipação de repasses à União

Para entregar contas no azul, governo quer mais dividendos de estatais

Saúde e Educação na mira dos cortes

O Globo

Governo quer mais dividendos de quatro estatais

Subvariantes do coronavírus fazem casos em dois meses

Nova fase do Pronampe começa e inclui pequena empresa e MEI

Investimento estrangeiro sobe 25% e chega a US$ 24,1 bi

Dólar tem maior queda diária em mais de um ano

Governo prevê benefício de R$ 400 no Orçamento de 2023

Auxílio Brasil tem calendário divulgado e começa a ser pago dia 9

Corte no Orçamento será maior que o previsto inicialmente

Para bancar auxílios

Folha de S. Paulo

Manchete: Governo pede a estatais receita antecipada para bancar auxílio

Auxílio de R$ 600 chega defasado, e famílias cortam comida para sobreviver

Mercado prevê inflação menor com medidas do governo

Dólar recua 2,3% e fecha a R$ 5,37 com investidores atentos à alta dos juros nos EUA

Lula quer iniciar pelo gás de cozinha mudança de política da Petrobras

Bolsonaro acena a mulheres em almoço com 135 empresárias

Caminhoneiros receberão R$ 2.000 de ajuda no dia 9

Kiev acusa Lula de ser um propagandista de Putin no conflito

Centrão endossa críticas de Bolsonaro a atuação de ministros de TSE e STF

Valor Econômico

Mercado de trabalho piora para os menos escolarizados

Apesar da recuperação do emprego neste ano, número de pessoas ocupadas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto ainda está 5,2% abaixo do nível pré-pandemia, diz FGV Ibre

Vendas do varejo on-line desaceleram

Goldman Sachs estima que o comércio digital deverá responder por 14% das vendas do varejo neste ano, o que significaria uma expansão de 0,5%, o menor crescimento desde 2018

WhatsApp busca fontes de receita

Uma das iniciativas é tornar disponível um serviço “business premium”, para pequenas e médias empresas, que será pago; a versão gratuita para negócios, já em operação, permanecerá no ar

#DeLivreDePLástico

Estudo da Oceana, a maior ONG focada exclusivamente na defesa dos oceanos, procura mapear como a mudança de hábitos de consumo provocada pela pandemia afetou a poluição plástica no Brasil

Participações deixam bolsa para trás

Os fundos de private equity e venture capital apresentaram retornos médios de 17,5% em reais e 11,2% em dólar em dez anos, ante um rendimento médio nominal de 7,4% do Ibovespa

Descarbonização

Veículos elétricos fazem parte do plano de eletrificação iniciado pela CSN Mineração em sua frota ligada às operações de transporte na mina Casa de Pedra, em Congonhas (MG)

México exigirá visto físico de brasileiros

O Brasil é a sétima origem mais comum das pessoas que tentam atravessar ilegalmente a fronteira com os EUA e a medida teria o objetivo de reduzir esse fluxo

Economia verde tem apoio de 64% da população

Pesquisa mostra que brasileiros escolheriam, se pudessem, um emprego em sistemas de produção “verdes”

Estímulos não estão melhorando finanças das famílias, diz economista

Confiança do consumidor fica estável e deve ficar assim nos próximos meses, diz FGV Ibre

Governo quer dividendo para pagar “bondades”

Tesouro recorre a Caixa, BB, BNDES e Petrobras e solicita que antecipem pagamento para fechar contas; Banco do Brasil responde que não será possível e demais avaliam pedido

“Empresários e militares podem dar à provocação bolsonarista o sentido de blefe

Documentos dos ministros da Defesa e dos empresários fazem de ameaça bolsonarista um blefe.” (VALOR 26.07.2022) grifo: (Sinais: Sem crédito o exército de Caxias de outros tempos, como diz Dilma, só assim se toma o poder, ou como diz Barroso: “Não se vence, se toma.”)

Rússia reduz ainda mais o fluxo de gás para a Europa

Países da UE não conseguirão fazer estoque de gás para o inverno

EUA terão recessão profunda, diz Roubini

O economista, conhecido por suas previsões catastróficas, diz que a ideia de que os EUA estão diante de uma recessão breve e superficial é totalmente ilusória

Acordo sobre embarques ucranianos vira incógnita após ataques, e trigo sobe

Contratos do cereal para setembro avançaram 1,45% na bolsa de Chicago, a US$ 7,70 por bushe

Com commodities, Ibovespa retoma os 100 mil pontos

Ações da Petrobras são destaque; dólar recua para R$ 5,369