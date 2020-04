O Estado de S.Paulo

Manchete: País já vive impacto econômico nas ruas e na queda do consumo

Pesquisas sobre emprego serão afetadas

Setores terão recuperação desigual

Áreas beneficiadas pela crise esperam manter alta demanda

Demora nas medidas fará PIB recuar mais

Liberação de crédito também é problemática

‘Temos governos que não acreditam em ciência’

Avanço do coronavírus muda forma de contratação

O Globo

Manchete: Risco de contágio é maior para 18 milhões de trabalhadores

Renda mínima

‘O auxílio de R$ 600 vai na direção correta’

O sonho adiado da conexão em alta velocidade

‘A queda da economia global será a maior já vista’

Governo avalia estender crédito a grande empresa

Folha de S. Paulo

Manchete: Maioria é contra renúncia de Bolsonaro, aponta Datafolha

Em ‘dupla crise’, petroleiras tentam lidar com risco de vírus e preços baixos

Governo não conseguirá manter tratamento igual a todos contra pandemia

Portuários em Santos se sentem em guerra pelo Brasil contra coronavírus

Extrema pobreza aumenta e pode piorar com pandemia

Pensamento míope faz países limitarem exportações de comida, mas não há riscos

Congresso tem que evitar conceder isenção de boletos, diz Guedes

Entenda as medidas do BC contra a crise

Manchete nas Revistas 03/04/2020

ISTOÉ – CAPA: A Solução – MOURÃO

O antídoto contra Bolsonaro (uso do vírus para a oposição)

“O senhor quer ver caminhões do Exército transportando corpos?”

As lições da peste de 1918

O vírus que tenta destruir Mandetta

Está na hora de começarmos a falar sobre Mourão

A rotina de uma família de médicos

A Covid-19 iguala todos os seres humanos

Na periferia, a ficha ainda não caiu

O Congresso faz sua parte (mas preserva o FUNDÃO pra eles)

O novo gabinete da crise de Bolsonaro

A logística da peste

Juros nas alturas

VEJA – CAPA: Quando vamos abrir as portas?

Privacidade ameaçada

Retorno em aberto

O melhor advogado do país

Em estado de alerta

A inteligência mata o vírus

Eles não são apenas números

ÉPOCA – CAPA: As faces de Mandetta

Manter o sangue-frio

As próximas semanas deverão ser decisivas para o combate à pandemia no Brasil. Poderemos encarar em breve um paradoxo com o potencial de colocar em risco a estratégia de combate ao coronavírus. À medida que os casos não subam de maneira exponencial como em outros cantos do mundo, parte da população poderá entender a mensagem, errada, de que já é possível baixar a guarda. Nada mais enganoso. Se, por uma trilha mais nefasta, os infectados e mortos se acumularem rapidamente, isso também não significa que a estratégia até aqui não deu resultado, mas sim que o problema poderia ser ainda pior. Como disse o ministro Luiz Henrique Mandetta, é hora de “redobrar o esforço”, não de afrouxar a vigilância.