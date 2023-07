Marginal da BR-369, no acesso da estrada do Bratislava, estará fechada para manutenção nesta terça-feira (25)

Você que circula pela região do Bratislava, ou vem de Rolândia e precisa acessar Cambé, saiba que nesta terça-feira (25) a marginal da BR-369, no acesso da estrada do Bratislava, estará fechada para manutenção. A Companhia de Desenvolvimento de Cambé (COMDEC) fará melhoria na sinalização e alocação de uma lombada na via.

Com isso, o acesso à marginal para a estrada do Bratislava estará fechado no sentido de quem vem de Rolândia em direção à Londrina durante o serviço, que deve durar o dia todo. A previsão é que a entrada seja liberada no fim da tarde.

A Secretaria de Segurança Pública e Trânsito estará dando suporte de sinalização e bloqueio na região e recomenda que quem vier de Rolândia e deseja acessar Cambé ou ir até a Bratislava, pode utilizar o acesso da Avenida Esperança, um pouco mais à frente.