Nesta segunda-feira (06/02), por volta das 18h33, houve um acidente de trânsito na Rua Miguel Aidar no Jardim Bela Suíça em Cambé.

De acordo com as informações, o acidente foi uma colisão entre um automóvel Volkswagen Saveiro 1.6 CE Troop de cor prata, e uma bicicleta. A vítima, um menino de 7 anos de idade, sofreu ferimentos leves e foi atendido pelos Socorristas do Siate. Apesar do susto ele passa bem.

É importante destacar a necessidade de sempre redobrar a atenção ao dirigir e praticar a segurança no trânsito para evitar acidentes como esse.