Um homicídio foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (16/12), na Avenida Mato Grosso no Jardim Ponta Grossa em Apucarana.

De acordo com as informações, Vanildo Augusto da Silva, vulgo Jacaré, morador do Jardim Boa Vista de Cambé, estava em um estabelecimento comercial do ramo de salgados, quando foi surpreendido por quatro indivíduos que efetuaram vários disparos contra ele.

Os Socorristas do Samu com o médico deslocaram até o local, mas Vanildo já estava em óbito.

A Polícia Civil, a Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para adotar os procedimentos legais.

O caso será investigado pela Polícia Judiciária.