Moradores do Jardim Castelo Branco sofrem com enchentes após chuvas intensas e cobram ações da construtora Yticon

Os moradores da Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, localizada no bairro Jardim Castelo Branco, em Cambé, estão sofrendo novamente com enchentes após as chuvas intensas que ocorreram nos últimos dias. Esse é um problema que se arrasta desde a construção dos novos prédios da região, segundo relatos dos moradores locais.

Há um ano, a prefeitura de Cambé e a construtora Yticon fizeram reparos nas galerias pluviais da região, mas tudo indica que não foram suficientes para evitar os alagamentos. Os moradores reclamam que o sonho de ter um apartamento novo se torna um pesadelo a cada chuva e que a construtora não toma providências para resolver a situação.

O Portal Cambé tentou entrar em contato com a construtora Yticon, mas não obteve retorno até o momento. Enquanto isso, os moradores da região continuam sofrendo com as enchentes e tendo que lidar com os prejuízos causados pelas chuvas.

É importante que as construtoras sejam responsáveis e garantam que seus projetos incluam medidas eficazes para lidar com o escoamento da água das chuvas, a fim de evitar prejuízos para os moradores e a comunidade local. Além disso, é fundamental que as autoridades locais estejam atentas a esses problemas e tomem medidas efetivas para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos.