Polícia Militar do Paraná realiza prisão por tráfico de drogas no 5° BPM em operação bem sucedida

A Polícia Militar do Paraná, por meio do 2° Comando Regional de Polícia Militar (2° CRPM) e do 5° Batalhão da Polícia Militar (5° BPM), realizou mais uma operação de combate ao tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Brasílio Machado, na Vila Marizia, em 5 de março de 2023, às 11h.

A equipe policial estava em patrulhamento na região, conhecida por ser um ponto de tráfico de drogas, quando avistou uma mulher que parecia estar escondendo algo no mato. Ao perceber a aproximação da viatura, ela tentou fugir, mas foi alcançada e abordada. Durante a busca pessoal, foram encontradas diversas porções de drogas em sua posse, incluindo cocaína, maconha e crack, além de dinheiro trocado.

Questionada sobre as substâncias e o dinheiro, a mulher confessou que estava traficando no local. Em seus pertences, foram encontradas mais porções das mesmas drogas, totalizando 47 porções de crack, 21 de cocaína e 23 de maconha, além de R$85 em dinheiro trocado.

Diante dos fatos, a mulher foi presa e encaminhada às autoridades competentes para as providências cabíveis. A ação da polícia militar teve como objetivo coibir o tráfico de drogas na região e garantir a segurança dos moradores e transeuntes.

O Tenente-Coronel QOPM Nelson Villa Júnior, Comandante do 5° BPM, reiterou o compromisso da polícia militar em combater o tráfico de drogas e enfatizou a importância da participação da comunidade, por meio do disque denúncia 181, para o sucesso dessas operações. “A Polícia Militar do Paraná faz a diferença na luta contra o crime e conta com a colaboração da população para continuar realizando operações como essa”, ressaltou.