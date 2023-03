Mulheres terão serviços gratuitos do Dia da Mulher no Londrina Norte Shopping

O Dia Internacional da Mulher, na próxima quarta-feira (8), será com diversos serviços gratuitos às mulheres, num lounge preparado especialmente para a data, no Londrina Norte Shopping. Das 12h às 20h (ou até quando as vagas disponíveis forem preenchidas), na Praça de Eventos, serão oferecidos testes de saúde, check-up de pressão, glicemia, maquiagem, análise capilar, esmaltação de mão e corte de cabelo. As mulheres que realizarem os atendimentos receberão um brinde surpresa durante o dia, limitado a um por pessoa.

“O dia das mulheres é, na realidade, todos os dias. Mas, nessa data em especial, a gente quer oferecer alguns serviços gratuitos para lembrar das lutas, da importância do papel da mulher na sociedade e não deixá-las nunca se esquecerem de que merecem todo o cuidado e o carinho do mundo”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping. Testes de saúde, check-up, aferição de pressão e glicemia, além de maquiagem com Making Easy serão ofertados pela Rede Vale Verde.

“A Rede Vale Verde sempre realiza ações pontuais e não poderia deixar de participar desta ação do Londrina Norte Shopping. Está entre os nossos pilares estar presente no dia a dia cuidando da saúde, da beleza e do bem-estar de nossos clientes”, reforça a gerente de marketing da Vale Verde, Camila Hirata. Já a análise capilar com Dalsan Naturallis Cosméticos fica por conta da Léo Cosméticos. As mulheres receberão gratuitamente uma análise capilar, através da qual serão analisados os fios de cabelo para identificar qual o melhor produto para os cuidados preventivos e restauradores.

A esmaltação fica por conta das Unhas Cariocas. O serviço disponibilizado é o de esmaltação das unhas da mão, sem a inclusão de remoção de cutículas. No dia, a mulher terá algumas cores à disposição para escolher em sua esmaltação. E o corte de cabelo gratuito fica por conta da Zina Ribeiro Instituto de Beleza e Escola Profissional, parceira do coletivo Black Divas. Quatro profissionais do estabelecimento vão se revezar ao longo do dia para atender as mulheres.

Palestra

Também com entrada gratuita, no Teatro do Clubinho, a partir das 19h, a consultora de imagem Bárbara Olivieri irá ministrar a palestra “Como se vestir bem para elevar sua autoestima”. Durante o encontro com as mulheres, ela abordará o tema mostrando a importância de um visual que transforma. “A importância é se tornar uma mulher mais confiante de si mesma, uma mulher que consegue transmitir sua essência, consegue mostrar seu profissionalismo, ser elegante, moderna, romântica, consegue ser a mulher que quiser porque sabe como usar as roupas para transmitir essas mensagens, uma mulher que descobre que o visual transforma nunca mais se sente insegura, porque sabe exatamente como impactar aonde chega”, diz Bárbara.

Londrina Norte Shopping

O Londrina Norte Shopping é o maior centro de compras, serviços e lazer da zona norte de Londrina e um dos maiores da cidade, localizado na R. Américo Deolindo Garla, 224. Fundado em 2012, possui 32.678,29 metros quadrados de área bruta locável e atua com 180 operações entre âncoras, megalojas, lojas satélites, quiosques e empreendimentos gastronômicos. O estacionamento custa R$ 5 após as 14h e tem 1.748 vagas, sendo 1.484 para carros e 264 para motos. O empreendimento funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Via: Fábio Luporini