Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta terça-feira (21/07), por volta das 17h50, na Avenida Inglaterra (próximo do Posto Prata) na região central de Cambé.

De acordo com as informações, J. A. C. do sexo masculino de 36 anos estava em uma motocicleta HONDA/BIZ 125 KS de cor amarela quando acabou colidindo contra um VW/SAVEIRO de cor verde.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados moderados, foi atendido pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, ele passa bem.