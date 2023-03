Luis Fernando Siqueira Santos

Um acidente na PR-445, em Londrina, deixou um homem de 33 anos morto na tarde de quinta-feira (2). Luis Fernando Siqueira Santos conduzia sua motocicleta quando bateu na traseira de um carro. Inicialmente, as autoridades acreditavam que apenas esses dois veículos estavam envolvidos no acidente, mas há indícios de que um terceiro carro possa ter atropelado o motociclista.

De acordo com o corpo de bombeiros, um motorista afirmou ter passado por cima do homem, mas não ter percebido. Entretanto, evidências no local indicam que o motociclista teria sido atropelado. O vereador Carlinhos da Ambulância de Cambé prestou os primeiros socorros, seguido pelo médico do Samu. Socorristas do Siate e auxiliares do Samu tentaram realizar massagem cardíaca para salvar a vida do motociclista, mas ele não resistiu.

Uma auxiliar de enfermagem que passava pelo local no momento do acidente também tentou prestar ajuda, mas infelizmente a situação era grave demais. O trânsito em frente à UEL ficou congestionado por mais de duas horas, só sendo totalmente liberado após a constatação do óbito de Luis Fernando.

Este acidente serve como um lembrete sobre a importância da segurança nas estradas e da direção responsável. Infelizmente, muitos acidentes envolvendo motociclistas resultam em ferimentos graves ou morte. É fundamental que os motoristas estejam sempre atentos e sigam todas as leis de trânsito para evitar tragédias como esta.