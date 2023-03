Na tarde de 02 de março de 2023, uma equipe da Polícia Militar do Paraná pertencente ao 5° Batalhão, recebeu uma denúncia via Central de Operações, informando que havia uma briga de casal em um posto de combustível localizado na Avenida Brasília, bairro de Lindóia, em Londrina.

Os policiais chegaram ao local e encontraram um indivíduo com as características repassadas, acuando duas mulheres – uma funcionária do estabelecimento e uma cliente. Após a abordagem, foi constatado que o homem era o ex-namorado da cliente que estava no interior da conveniência.

Durante a abordagem, o suspeito estava bastante agressivo e desacatando a equipe policial. Posteriormente, foi descoberto que ele estava ameaçando a vítima de morte desde o término do relacionamento e, naquele dia, a agrediu fisicamente no posto de combustível.

Testemunhas que presenciaram as agressões prestaram socorro à vítima, mas também foram ameaçadas de morte pelo agressor. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, um homem de 31 anos, e ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes para as medidas cabíveis.

O caso é considerado uma tentativa de feminicídio, um crime que se caracteriza quando há violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, e pode ser punido com penas que variam de 12 a 30 anos de prisão.

O Tenente-Coronel QOPM Nelson Villa Junior, Comandante do 5° BPM, destacou a importância da denúncia para o combate à violência contra a mulher e reforçou a disponibilidade do Disque Denúncia 181 para a população paranaense. “A Polícia Militar do Paraná faz a diferença na prevenção e no combate à violência doméstica e familiar, mas precisamos do apoio da população para identificar e denunciar esses casos”, ressaltou.

É importante que todas as pessoas sejam conscientes sobre a gravidade da violência doméstica e familiar e que denunciem casos de agressão às autoridades competentes. A Polícia Militar do Paraná está disponível para atender às denúncias através do Disque Denúncia 181 e trabalha constantemente para garantir a segurança e a proteção de toda a população paranaense.