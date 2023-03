O câncer de próstata é uma das doenças mais comuns entre homens, sendo a segunda causa de morte por câncer em homens em todo o mundo. A detecção precoce do câncer é essencial para aumentar as chances de sobrevivência e melhorar o tratamento. Atualmente, o método mais comum de detecção é o teste do antígeno prostático específico (PSA), que tem uma sensibilidade de cerca de 60% a 70%. No entanto, um novo exame de sangue desenvolvido pela Oxford Biodynamics em colaboração com a Universidade de East Anglia, no Reino Unido, pode aumentar significativamente a precisão na detecção do câncer de próstata.

Chamado de Prostate Screening EpiSwitch ou novo teste PSE, esse teste é capaz de detectar 94% dos cânceres de próstata. O método combina a tecnologia PSA com o teste epigenético EpiSwitch, que é justamente o que aumenta a confiabilidade do teste. O EpiSwitch detecta mudanças no padrão de metilação do DNA, que é um processo que regula a expressão dos genes. As alterações epigenéticas são comuns em cânceres, o que torna o teste PSE uma ferramenta eficaz na detecção precoce do câncer de próstata.

De acordo com os pesquisadores, o novo teste tem um potencial significativo como diagnóstico de triagem preciso e rápido para esse tipo de câncer. Além disso, o teste é menos invasivo do que outros métodos de diagnóstico, como a biópsia da próstata, que pode causar desconforto e dor.

O novo exame de sangue PSE foi testado em 500 amostras de sangue de homens com e sem câncer de próstata. Os resultados mostraram que o teste teve uma sensibilidade de 94% e uma especificidade de 97%, o que significa que o teste é altamente preciso na identificação de homens com câncer de próstata.

O próximo passo é realizar um estudo clínico em larga escala para validar o teste PSE em um grande grupo de homens. Se o teste for aprovado, ele poderá ser uma ferramenta valiosa na detecção precoce do câncer de próstata, permitindo que os homens recebam tratamento mais cedo e aumentando as chances de sobrevivência.