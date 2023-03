A escola de samba Unidos do Viradouro anunciou recentemente, em decisão conjunta, que a relação profissional com Zé Paulo Sierra será interrompida para o próximo ano. Zé Paulo foi a voz oficial da escola por 10 anos, se entregando de corpo e alma e dando o seu melhor em todos os momentos.

Em nota, a Viradouro afirmou que Zé Paulo faz parte da história da escola e que construiu amizades sólidas no local. A escola disse ainda que continuará contando com o total respeito e admiração do profissional e que, por seu caráter, amor e profissionalismo, ele será sempre muito bem-vindo e nunca deixará de fazer parte da família Viradouro.

Zé Paulo, por sua vez, foi agradecido pela escola pelo prazer enorme de tê-lo em seu time e pelo papel importante que desempenhou nos momentos felizes da agremiação. A diretoria, segmentos e comunidade da Viradouro desejam ao profissional todo sucesso em seus novos projetos.

A decisão de interromper a relação profissional entre a escola e Zé Paulo não foi explicada na nota divulgada. No entanto, é importante destacar que as relações profissionais podem passar por altos e baixos, e a decisão de interrompê-las nem sempre é fácil. Mas, como a Viradouro deixou claro em sua nota, é possível encerrar uma relação profissional com respeito e admiração mútuos, mantendo a porta aberta para futuras oportunidades.

A Viradouro é uma escola de samba do Grupo Especial do Carnaval carioca, com sede em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Fundada em 1946, a escola já conquistou 3 títulos do Carnaval do Rio de Janeiro, o último em 2020. É uma agremiação conhecida pela criatividade de seus enredos e pela qualidade de suas apresentações, além de ter uma forte presença social na comunidade de Niterói.