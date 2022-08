Motociclista morre em hospital após batida contra ônibus no Jardim São Francisco em Londrina

Um acidente de trânsito foi registrado no início da manhã desta segunda-feira (22/08), por volta das 6h40, na Avenida Esperanto no Jardim São Francisco em Londrina.

Reprodução: Facebook

De acordo com as informações, Roberto Ramos Ferreira da Silva de 29 anos conduzia uma motocicleta HONDA/CBX 200 STRADA de cor vermelha quando acabou batendo em um ônibus do transporte coletivo. A colisão aconteceu quando o ônibus, que fazia a linha Cinco Conjuntos, passava pelo cruzamento.

Segundo testemunhas, o motorista do veículo do transporte público não viu o motociclista na via e acabou cruzando na frente do motociclista.

A vítima estava indo para o trabalho quando se envolveu na colisão. O homem foi levado em estado gravíssimo ao Hospital do Coração, ele teve ferimentos na cabeça e no tórax. No ônibus estavam três passageiros e o motorista, eles não se feriram.

Em nota, a Grande Londrina lamentou o acidente e informou que prestou atendimento chamando o socorro médico. “A empresa vai apurar as circunstâncias do acidente em processo administrativo, que inclusive já foi aberto.”

Devido a gravidade dos ferimentos, Roberto acabou não resistindo e veio a óbito no hospital.