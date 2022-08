Homem de 33 anos é encontrado morto com 10 tiros no Jardim Ideal em Londrina

Um homem, de 33 anos, foi encontrado morto com ao menos dez tiros no Jardim Ideal, em Londrina, na noite de domingo (21). O corpo foi encontrado na Rua Pedra Verde, zona leste da cidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem saiu da cadeia recentemente, tinha sido condenado a oito anos de prisão por tráfico de drogas e roubo. No local do crime a polícia encontrou cápsulas de pistola. Até esta segunda-feira (22), nenhum suspeito do crime foi preso.

Londrina registrou quatro homicídios entre sexta-feira (19) e domingo. Duas mulheres foram executadas na noite de sexta-feira e um homem foi encontrado morto dentro de casa no sábado (20).

A Polícia Civil investiga os casos.

