Manchete dos Jornais desta Segunda-feira, 22 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete : ‘Safrinha’ leva Brasil à maior colheita de grãos da história

Com tecnologia, safrinha atinge novo patamar de produtividade pelo País

Startups movimentam mercado de viagens de ônibus

A estupidez humana é difícil de ser superada

Cidades do sul de Minas viram alvo de investimentos de e-commerce

AGRÍCOLA

‘Sadrinha’ leva Brasil à maior colheita de grãos da história

Gestora Multiplica abre sete filiais próximas a polos agrícolas ao redor do País

Expedição avalia lavouras norte-americanas

Movimento arriscado no setor de fertilizantes

Estratégia é buscar a pulverização

O Globo

Manchete: Empresas tiram R$ 10 bilhões da Bolsa de Valores

Petro pede que Forças Armadas colombianas trabalhem pela paz

5G chega hoje ao Rio e outras três capitais

Programa de governo de Bolsonaro dá guinada em política externa

Rússia acelera anexação na Ucrânia a6 meses após invasão

Varíola dos macacos; Pacientes se expõem nas redes sociais para quebrar estigma

Folha de S. Paulo

Cade deve condenar casos de cartel da Lava Jato em contratos de R$ 70 bi

Manchete: Estados investem mais, mas receitas perdem fôlego

Governo tem de reagir ao assédio dos médicos pela indústria farmacêutica

Investir em refino foi catastrófico para Petrobras

Mais três estados conseguem liminar por perdas com ICMS

União banca R$ 46 bi em dívidas de estados e só recupera 11%

Empresas dizem que colaboram com as investigações

MACABRO: Coração de d.Pedro chega ao Brasil sob críticas

Indígenas vão à Justiça contra 60 pedidos de garimpo que podem atingir 45 mil

Tik Tok pode rastrear digitação, diz pesquisa (evidente, é chinesa)

Bancos têm onda de revisões nas recomendações de investimento

Consignado vale a pena para não perder financiamento da casa

Para a aposentadoria, é melhor o Tesouro IPCA curto ou longo?

Método contra poluentes químicos eternos é descoberto

Professores veem alunos violentos após pandemia

Morador de rua morre em noite com sensação de -1°C

Valor Econômico

Farmácias de manipulação criam cooperativa

Grupo, batizado de Coopermag, desembolsou R$ 15 milhões para aquisição da distribuidora de insumos VPK

Com juros e custos em alta, lucros caem no 2º tri

Segundo analistas, um dos destaques positivos do segundo trimestre foi o setor de petróleo e gás

Ensino médio integral avança nos Estados

Censo Escolar de 2021 mostrou que havia 960 mil matrículas em escolas de ensino médio com o chamado tempo integral, o que equivalia a cerca de 15% de todas as matrículas do ensino médio estadual. Adoção do estudo em tempo integral melhora resultados no ensino médio.Levantamento mostra que escolas com mais tempo de aula apresentam desempenho superior no indicador de desenvolvimento da educação

Uso do Pix para doação eleitoral causa dúvidas

Principais incertezas se referem a limites de gastos e despesas; outra preocupação é se gastos de campanha feitos pelo sistema devem observar o limite de fundo de caixa

Aprender a ouvir

Em novo episódio do CBN Professional, parceria entre o Valor e a rádio CBN, presidente da Dasa conta que para transformar a companhia, também precisou se transformar

Consignado no Auxílio Brasil sofre resistência

Itaú, Bradesco e Santander já disseram que ficarão de fora, pois consideram que o público-alvo do Auxílio Brasil é composto por vulneráveis

Em Roraima, garimpo ilegal contamina peixes

Pesquisadores da Fiocruz, Instituto Socioambiental, Instituto Evandro Chagas e Universidade Federal de Roraima alertam para alta concentração de mercúrio na maior fonte de proteína do Estado. Garimpo contamina peixes com mercúrio em RR. Estudo mostra que não há possibilidade de consumo seguro da principal fonte de proteína do Estado

Os efeitos e os limites do pacote de bondades

Por enquanto, a estratégia de Bolsonaro de buscar a redução a qualquer custo da inflação e de dar mais dinheiro a uma parcela expressiva da população não levou a uma mudança do quadro eleitoral

Reforma tributária precisa atacar ICMS

Possível prioridade em 2023, revisão tem necessariamente de passar por mudanças no principal imposto estadual, dizem os especialistas Bernard Appy e Everardo Maciel

‘O modelo de tributação no consumo está falido’

Impostos atuais são estruturalmente deficientes e não podem ser mantidos em uma reforma tributária, argumenta Bernard Appy

Taxar dividendo é uma ideia ‘completamente sem nexo’

Redução recente de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações está correta e não há por que falar em compensação de perdas, defende Everardo Maciel

Inércia sustenta inflação alta até fevereiro, diz Santander

IPCA acima de 10% eleva ‘contágio’ dos preços pela taxa dos meses anteriores, indica estudo do banco

STF autoriza mais três Estados a abater dívida por perdas com ICMS

Decisão concedida pelo ministro Gilmar Mendes beneficia Minas Gerais, Acre e Rio Grande do Norte, elevando para sete o número os governos regionais que obtiveram o benefício

Candidatos a governador solicitam recursos do orçamento secreto

Pedidos de repasses de parlamentares que disputam governos estaduais chegam a R$ 850 milhões

Políticos e doadores têm dúvidas sobre uso do Pix

Limites de gastos e despesas feitos por meio de pagamento eletrônico estão entre os itens pendentes de esclarecimento

Renovação da Câmara: o que esperar para 2022?

Expectativa é de que taxa de reeleição seja superior a 60%

Secas severas afetam as maiores economias globais

Falta de chuva nos EUA, na Europa e na China coloca mais pressão sobre as cadeias de abastecimento

Crise global de energia ajuda amortecer impacto das sanções contra a Rússia

Mas a exemplo do que ocorreu com a União Soviética, a falta de acesso à tecnologia e componentes ocidentais vão aprofundar o atraso tecnológico da Rússia e frear o crescimento no longo prazo

China amplia sua fatia no comércio global

EUA e Europa estão mais dependentes das fábricas chinesas, apesar das preocupações com a segurança nacional e riscos de ruptura das cadeias de suprimentos

TSE acerta ao recuar e dar mais transparência a candidaturas

É imprescindível que os eleitores possam analisar se seus candidatos enriqueceram ou não após chegarem ao poder

Preservação dos biomas também é uma prioridade para o agro

É imprescindível realizar a exploração sustentável das riquezas naturais

A dura transição energética europeia

Não há, no curto e, possivelmente, no médio prazo, condições de outros países suprirem a demanda europeia de gás natural

Termelétricas flutuantes já podem operar, garante KPS

Empresa turca ainda enfrenta restrições da Justiça do Rio e da Aneel

Cade apura exclusividade na venda de cerveja

Autarquia pede informações a Ambev, Heineken, grupo Petrópolis e Estrella Galícia

Seca nos EUA muda cenário do milho

Diminuição da colheita americana pode afetar os preços também no Brasil

Alta do cereal aperta margens da avicultura em MT

Preço do cereal dobrou no Estado nos últimos dois anos

Entrega de adubo preocupa indústria

Receio é de que a demora crie um gargalo logístico ao concentrar os envios dos insumos em um curto espaço de tempo

Margem de 45% para aposentados é vista com receio

Entidades de defesa do consumidor veem risco de superendividamento de público já vulnerável