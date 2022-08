Prefeitura de Cambé cobra posicionamento de empresas de telefonia sobre os fios soltos nas ruas

A Prefeitura de Cambé convocou 10 empresas de telefonia que atuam na cidade para uma reunião emergencial a respeito da situação de cabos e fios soltos na rua. O objetivo é que as empresas façam a retirada dos fios e que etiquetem os novos cabos, já que isso auxilia na fiscalização do município. A reunião contará com a presença de membros das Secretarias de Obras, Fazenda e Assuntos Jurídicos, do Procon de Cambé, além de representantes da Companhia Paranaense de Energia (Copel) de Londrina e de Curitiba. A reunião acontece na próxima segunda-feira (22), às 9h30, na Secretaria de Obras de Cambé, que fica na Rua Pará, 126.

Manoel Cícero dos Santos, secretário de Obras, esclarece que muitas empresas de telefonia da cidade desligam os cabos, mas não fazem a retirada. Segundo ele, como o fio não é mais utilizado por nenhum cliente, ele pode se romper e ficar pendurado nas calçadas e ruas. “Como ninguém está usando, a empresa não é avisada sobre a situação e nós não podemos cobrar, já que não conseguimos saber qual é a empresa responsável”, ressalta.

O secretário destaca que o principal ponto da reunião será a cobrança para que as empresas retirem os fios soltos e façam a identificação dos cabos de futuras instalações. “Além disso, nós vamos exigir que as empresas comuniquem o início de novos serviços, porque em alguns casos o trânsito de veículos e pedestres é interrompido para que eles possam fazer o trabalho e nós nem somos avisados. A situação não pode permanecer como está, caso contrário, vamos precisar penalizar as empresas”, ressalta. Segundo ele, o município vai elaborar um decreto e as empresas com não cumprirem com as normas pré-estabelecidas serão penalizadas com multas e até mesmo com a suspenção do direito de explorar esses serviços no município de Cambé .

