Homem joga gasolina e ateia fogo na esposa em Apucarana

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado neste sábado (20) para atender uma mulher que estava com queimaduras provocadas pelo próprio marido, dentro da residência do casal, na Rua Gustavo Henrique Bueno Rezende, no Loteamento Residencial Jaçanã, em Apucarana.

A equipe policial foi então à residência do casal, onde a filha contou que seu pai havia ingerido bebida alcóolica e teria iniciado uma discussão com a mãe. Durante a confusão, ele saiu para a parte externa da casa e voltou com uma garrafa pet com um pouco de gasolina. O suspeito, segundo a filha, jogou o líquido no rosto e peito da vítima e ateou fogo, acendendo com um isqueiro.

Via TN Online