Mulher é presa por tráfico de drogas no Jardim Ana Eliza I em Cambé

Durante as diligências, os policiais localizaram 1 porção de cocaína pesando 0,100 kg, meio tablete de maconha pesando 0,269 kg e R$ 102,00.

Uma mulher de 19 anos foi presa na tarde da última terça-feira (20/04), por volta das 16h30, suspeita de tráfico de entorpecentes na Rua Jandaia do Sul no jardim Ana Eliza I em Cambé.

De acordo com as informações, após denúncia via 181, uma equipe da Polícia Civil deslocou até o endereço acima mencionado, onde a moça foi encontrada na varanda da residência.

Durante as diligências, os policiais localizaram 1 porção de cocaína pesando 0,100 kg, meio tablete de maconha pesando 0,269 kg e R$ 102,00.

O que chamou a atenção da equipe, foi dois documentos de identificação que foram encontrados que supostamente seriam falsos de pessoas diferentes.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão a mulher e encaminhada à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé onde encontra-se à disposição da Justiça.