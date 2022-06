Mulher fica ferida em acidente de trânsito na Rua Belo Horizonte em Cambé

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (13/06), por volta das 14h50, na Rua Belo Horizonte (próximo do Colégio Estadual Olavo Bilac) no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, um veículo FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 de cor branco, um KIA/SORENTO EX2 2.4G25 de cor preto e uma motocicleta HONDA/BIZ 125 de cor vermelha, acabaram se envolvendo no acidente.

Os Socorristas do Siate atenderam a vítima, L. D. S. de 32 anos, que sofreu ferimentos considerados apenas leves.

Apesar do susto, a vítima passa bem.