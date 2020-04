Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (10/04), por volta das 17h30, na Rua Belo Horizonte esquina com a Rua Carlos Sawade no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, K. A. D. O. de 19 anos estava em uma motocicleta HONDA/BIZ 125 KS de cor preta quando acabou colidindo com um veículo RENAULT/MEGANE GT DYN 16 de cor prata.



A vítima, que sofreu ferimentos considerados leves foi atendida pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, ela passa bem.