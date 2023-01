Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta sexta-feira (13/01), por volta das 18h25, na Rodovia BR-369 em Cambé, próximo do Centro de Distribuição Super Muffato.

De acordo com as informações, E. M. de 50 anos conduzia um veículo RENAULT/KWID ZEN 10MT de cor laranja quando perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro e bateu contra um caminhão VOLVO – VM 330 8X2R de cor branco que seguia em sentido contrário.

Os Socorristas do Siate e do Samu e o Corpo de Bombeiros deslocaram até o local onde encontraram a vítima encarcerada e com as pernas presas entre o volante e o painel. Foi necessário a utilização de equipamentos específicos para retirar a mulher do carro.

Ela foi encaminhada pela equipe do Samu para a cidade de Londrina em estado considerado grave.