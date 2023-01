No início da madrugada deste domingo (15/01), um homem por nome de J. S. C. de de 36 anos estava com sua companheira e os filhos da mesma (dois adolescentes), em uma choperia localizada na Rua José Carlos Muffato, as margens da Rodovia PR-445 (próximo do Jardim Montecatini) em Cambé, quando perceberam a presença de dois rapazes, sendo que um deles era Laerte de Souza Silva de 35 anos. Segundo informações, J. S. C. teve um relacionamento no passado com a ex-companheira de Laerte e isso teria motivado o princípio de uma discussão no local. O amigo de Laerte mostrou uma arma de fogo, e em seguida após vias de fato, o revólver foi tomado pela família de J. e saíram do estabelecimento.

Após o ocorrido, a família de J. S. C. foi para uma espetaria na Avenida Gabriel Freceiro de Miranda (próximo da Agência dos Correios) no Jardim Santo Amaro. Em determinado momento, Laerte aparece com seu amigo dando início a uma nova discussão no local. O amigo de Laerte (não identificado), saca de uma nova arma de fogo e atira contra um dos adolescentes, de 16 anos.

Laerte

O autor do disparo empreendeu fuga. Laerte tenta evadir-se mas é alcançado. O adolescente de 14 anos, suposto autor, e também foragido, efetuou o disparo na região da cabeça de Laerte que veio a óbito no local. O tiro efetuado pelo menor foi realizado com a arma tomada do amigo de Laerte. R. A. B. foi encaminhado pela mãe e o padrasto à Santa Casa de Cambé mas não resistiu e veio a óbito.

O caso ficará sob investigação da Polícia Judiciária. Até o final desta edição ninguém foi preso.