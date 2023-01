A Polícia Militar realizou a apreensão de drogas e a prisão de um casal suspeito de tráfico de entorpecentes durante a tarde deste domingo (15/01), por volta das 14h00, na Rua Amadeu José de Souza no Jardim Riviera em Cambé.

De acordo com as informações, os policiais estavam em patrulhamento quando visualizaram uma mulher com uma criança de colo em frente a uma residência em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, a mesma empreendeu fuga para o interior da casa.

Durante as buscas pelo imóvel, a equipe localizou 1 balança de precisão, 3 tabletes de maconha, 21 porções de maconha e 1 pé de maconha.

Instantes depois chegou na casa o amásio da mulher e o casal acabou recebendo a voz de prisão.

A dupla e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos adequados.